Студентку из Москвы обманули на 150 миллионов рублей

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Мошенники под видом правоохранительных органов обманули москвичку на 150 миллионов рублей, задержаны четыре человека в разных городах, возбуждено уголовное дело о мошенничестве, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ в Max.
"Оперативники уголовного розыска столицы задержали участников мошеннической схемы, которые обманули москвичку с помощью психологического театра под видом правоохранителей. Драгоценности на 150 миллионов рублей, которые она сама отвезла мошенникам, были найдены в Ярославле и будут в ближайшее время возвращены потерпевшей", - говорится в сообщении.
Банки предупредили о мошенниках, которые блокируют карты россиян
13 декабря, 07:38
По информации ведомства, аферисты позвонили студентке одного из вузов и сообщили, что ее аккаунт на госпортале скомпрометирован и от ее имени финансируется противоправная деятельность. После чего от имени правоохранительных органов мошенники убедили девушку, что для поимки преступников необходима ее помощь и, требуя полной конфиденциальности, в режиме видеоконференцсвязи уговорили ее показать имевшиеся дома ценные вещи.
"Под предлогом декларирования она собрала дорогостоящие ювелирные украшения матери и отвезла их по указанному ей адресу в Подмосковье, где отдала незнакомцу. Когда женщина узнала, что дочь была обманута, она обратилась за помощью в полицию", - отмечается в сообщении.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции при поддержке Росгвардии задержали четырех человек: курьера в Подмосковье, координатора и посредника в Москве и области, а также сбытчика в Ярославле.
Возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество". Фигуранты заключены под стражу, устанавливаются все эпизоды из противоправной деятельности.