Студентку из Москвы обманули на 150 миллионов рублей

По информации ведомства, аферисты позвонили студентке одного из вузов и сообщили, что ее аккаунт на госпортале скомпрометирован и от ее имени финансируется противоправная деятельность. После чего от имени правоохранительных органов мошенники убедили девушку, что для поимки преступников необходима ее помощь и, требуя полной конфиденциальности, в режиме видеоконференцсвязи уговорили ее показать имевшиеся дома ценные вещи.