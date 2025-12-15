Рейтинг@Mail.ru
Минувшая ночь в Москве стала самой морозной с начала зимы - РИА Новости, 15.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:31 15.12.2025
https://ria.ru/20251215/moroz-2062036017.html
Минувшая ночь в Москве стала самой морозной с начала зимы
Минувшая ночь в Москве стала самой морозной с начала зимы - РИА Новости, 15.12.2025
Минувшая ночь в Москве стала самой морозной с начала зимы
Минувшая ночь в Москве стала самой морозной с начала зимы, воздух на метеостанции ВДНХ опустился до минус 8,2 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист... РИА Новости, 15.12.2025
2025-12-15T07:31:00+03:00
2025-12-15T07:31:00+03:00
общество
москва
московская область (подмосковье)
талдом
евгений тишковец
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/14/1585593555_0:52:3072:1780_1920x0_80_0_0_d1c2865deb0e851908253a54cc388222.jpg
https://ria.ru/20251214/moskva-2061992339.html
https://ria.ru/20251214/moskva-2061990580.html
москва
московская область (подмосковье)
талдом
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/14/1585593555_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_657cb2ddfd6f3992fabab8c5e22dea30.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, московская область (подмосковье), талдом, евгений тишковец
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Талдом, Евгений Тишковец
Минувшая ночь в Москве стала самой морозной с начала зимы

Тишковец: минувшая ночь в Москве стала самой морозной с начала зимы

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкПрохожие на Новинском бульваре в Москве
Прохожие на Новинском бульваре в Москве - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Прохожие на Новинском бульваре в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Минувшая ночь в Москве стала самой морозной с начала зимы, воздух на метеостанции ВДНХ опустился до минус 8,2 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Москве минувшая ночь стала самой морозной в этом сезоне. На опорной столичной метеостанции ВДНХ минимальная температура составила минус 8,2, в Тушино минус 9,3, Бутово минус 9,4, на Балчуге минус 7,8. Такие показатели соответствуют климатической норме декабря", - рассказал Тишковец.
Зима в Москве - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
Синоптик рассказал, когда в Москве могут появиться сугробы
Вчера, 18:42
Он отметил, что в Подмосковье десятиградусные морозы отмечались в Талдоме, Клину, Дмитрове, Сергиевом Посаде, Солнечногорске, Воскресенске, Железнодорожном, Серпухове, Кашире, Шаховской, Луговой и Подмосковном.
"Самая низкая температура традиционно зафиксирована на местном полюсе холода - в Черустях минус 11,8", - добавил синоптик.
Москва - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
Синоптик рассказал, когда в Москву придет потепление
Вчера, 18:17
 
ОбществоМоскваМосковская область (Подмосковье)ТалдомЕвгений Тишковец
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала