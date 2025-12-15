МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Минувшая ночь в Москве стала самой морозной с начала зимы, воздух на метеостанции ВДНХ опустился до минус 8,2 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.