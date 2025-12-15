Рейтинг@Mail.ru
15.12.2025
15:36 15.12.2025
Русский дом накануне праздников проведет в Молдавии мероприятия для детей
Русский дом накануне праздников проведет в Молдавии мероприятия для детей
Российский центр науки и культуры (РЦНК) в Кишиневе в преддверии новогодних праздников проведет мероприятия для детей по всей территории Молдавии, сообщил РИА... РИА Новости, 15.12.2025
молдавия, кишинев, россия, майя санду, рцнк, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
Молдавия, Кишинев, Россия, Майя Санду, РЦНК, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)
Русский дом накануне праздников проведет в Молдавии мероприятия для детей

Науменков: РЦНК в Кишиневе накануне праздников проведет мероприятия для детей

© Sputnik / Miroslav RotariРоссийский культурный центр ("Русский дом") в Кишиневе
Российский культурный центр (Русский дом) в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© Sputnik / Miroslav Rotari
Российский культурный центр ("Русский дом") в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 15 дек - РИА Новости. Российский центр науки и культуры (РЦНК) в Кишиневе в преддверии новогодних праздников проведет мероприятия для детей по всей территории Молдавии, сообщил РИА Новости исполняющий обязанности руководителя РЦНК Артем Науменков.
Молдавский парламент 27 ноября во втором и окончательном чтении проголосовал за денонсацию соглашения между правительствами Молдавии и России о создании и функционировании культурных центров, что ведет к закрытию РЦНК в Кишиневе. Президент Молдавии Майя Санду 3 декабря подписала указ о денонсации соглашения, он был опубликован в издании "Официальный монитор", что означает его вступление в силу. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее выразил сожаление в связи с продолжением правительством Молдавии линии на антагонизацию России. Позже Координационный совет российских соотечественников в республике сообщил, что в Молдавии запущена петиция против закрытия РЦНК в Кишиневе. Глава Координационного совета Алексей Петрович сообщал РИА Новости, что всего собрано около 5 тысяч подписей.
Санду подписала указ о денонсации соглашения между Россией и Молдавией
3 декабря, 19:51
"В ближайшее время по территории Республики Молдова поедет передвижной кукольный спектакль, который подарит детям не только положительные эмоции, но и подарки от посольства Российской Федерации", - сказал он.
По словам Науменкова, декабрь традиционно является одним из самых насыщенных месяцев по количеству мероприятий, и значительная часть программ центра ориентирована именно на детскую аудиторию.
Он отметил, что Русский дом стремится поздравить с наступающими праздниками как можно больше детей, в том числе в регионах страны.
Российский центр науки и культуры в Кишинёве действует с 2009 года как представительство Россотрудничества. Центр организует культурные, образовательные и языковые программы, а также ежегодно содействует молдавским выпускникам в поступлении в российские вузы по квотам правительства России
По стопам Украины. Молдавию зачистят от россиян
23 ноября, 08:00
