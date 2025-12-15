https://ria.ru/20251215/moldaviya-2062159510.html
Русский дом накануне праздников проведет в Молдавии мероприятия для детей
КИШИНЕВ, 15 дек - РИА Новости. Российский центр науки и культуры (РЦНК) в Кишиневе в преддверии новогодних праздников проведет мероприятия для детей по всей территории Молдавии, сообщил РИА Новости исполняющий обязанности руководителя РЦНК Артем Науменков.
Молдавский парламент 27 ноября во втором и окончательном чтении проголосовал за денонсацию соглашения между правительствами Молдавии
и России
о создании и функционировании культурных центров, что ведет к закрытию РЦНК
в Кишиневе
. Президент Молдавии Майя Санду
3 декабря подписала указ о денонсации соглашения, он был опубликован в издании "Официальный монитор", что означает его вступление в силу. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
ранее выразил сожаление в связи с продолжением правительством Молдавии линии на антагонизацию России. Позже Координационный совет российских соотечественников в республике сообщил, что в Молдавии запущена петиция против закрытия РЦНК в Кишиневе. Глава Координационного совета Алексей Петрович сообщал РИА Новости, что всего собрано около 5 тысяч подписей.
"В ближайшее время по территории Республики Молдова поедет передвижной кукольный спектакль, который подарит детям не только положительные эмоции, но и подарки от посольства Российской Федерации", - сказал он.
По словам Науменкова, декабрь традиционно является одним из самых насыщенных месяцев по количеству мероприятий, и значительная часть программ центра ориентирована именно на детскую аудиторию.
Он отметил, что Русский дом стремится поздравить с наступающими праздниками как можно больше детей, в том числе в регионах страны.
Российский центр науки и культуры в Кишинёве действует с 2009 года как представительство Россотрудничества
. Центр организует культурные, образовательные и языковые программы, а также ежегодно содействует молдавским выпускникам в поступлении в российские вузы по квотам правительства России