Рейтинг@Mail.ru
Молдавский оппозиционер раскритиковал проект бюджета страны на 2026 год - РИА Новости, 15.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:32 15.12.2025
https://ria.ru/20251215/moldaviya-2062123307.html
Молдавский оппозиционер раскритиковал проект бюджета страны на 2026 год
Молдавский оппозиционер раскритиковал проект бюджета страны на 2026 год - РИА Новости, 15.12.2025
Молдавский оппозиционер раскритиковал проект бюджета страны на 2026 год
Проект госбюджета Молдавии на 2026 год отражает отсутствие экономического роста и кризисную ситуацию в стране, заявил в понедельник вице-спикер парламента от... РИА Новости, 15.12.2025
2025-12-15T13:32:00+03:00
2025-12-15T13:32:00+03:00
в мире
молдавия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946076_0:94:2202:1333_1920x0_80_0_0_34d47b8ae4535bba01ce456d63f0e2ff.jpg
https://ria.ru/20251202/moldavija-2059376742.html
https://ria.ru/20251211/moldavija-2061520205.html
молдавия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946076_203:0:2000:1348_1920x0_80_0_0_713d7f62249147fc350d782a9815e6b8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия
В мире, Молдавия
Молдавский оппозиционер раскритиковал проект бюджета страны на 2026 год

Батрынча: проект бюджета Молдавии отражает отсутствие экономического роста

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкЗдание парламента Молдавии в Кишиневе
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© Sputnik / Михай Карауш
Перейти в медиабанк
Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КИШИНЕВ, 15 дек - РИА Новости. Проект госбюджета Молдавии на 2026 год отражает отсутствие экономического роста и кризисную ситуацию в стране, заявил в понедельник вице-спикер парламента от оппозиционной Соцпартии Влад Батрынча.
Парламент Молдавии 12 декабря одобрил в первом чтении проект госбюджета на 2026 год с дефицитом в 1,23 миллиарда долларов. Ранее при утверждении правительством проекта госбюджета премьер республики Александр Мунтяну заявил, что документ направлен на привлечение инвестиций, которые будут способствовать устойчивому экономическому росту.
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Экономист прокомментировал проект госбюджета Молдавии на 2026 год
2 декабря, 23:24
"Бюджет на 2026 год показывает, что в Молдове отсутствует экономическое развитие. Не видно ни одной конкретной экономической программы. Инвестиции находятся в упадке, а дефицит государственного бюджета достигнет исторического рекорда. Это явная демонстрация кризиса и деградации экономики Республики Молдова. Правительство Мунтяну стало правительством кризиса", - заявил Батрынча в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.
По его словам, при отсутствии источников покрытия дефицита власти будут вынуждены сократить капитальные вложения и социальные расходы. Вице-спикер также отметил, что при таких цифрах не нужно ожидать повышения зарплат и индексации пенсий в соответствии с уровнем инфляции и ростом цен.
"Объем дефицита свидетельствует о том, что у правительства отсутствует видение будущего Молдовы, а также понимание путей развития и решения проблем республики. Это правительство, этот парламент и этот президент должны уйти в отставку. Должны прийти те, кто сможет обеспечить нормальное развитие страны, сбалансированный бюджет, социальные программы и развитие экономики", - подчеркнул Батрынча.
Молдавия несколько лет переживает волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, а в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. Однако в 2025 году на фоне подорожания энергоресурсов экономика вновь оказалась в кризисной ситуации.
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
В Молдавии заявили о риске потери суверенитета из-за дефицита бюджета
11 декабря, 20:38
 
В миреМолдавия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала