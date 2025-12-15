Молдавский оппозиционер раскритиковал проект бюджета страны на 2026 год

КИШИНЕВ, 15 дек - РИА Новости. Проект госбюджета Молдавии на 2026 год отражает отсутствие экономического роста и кризисную ситуацию в стране, Проект госбюджета Молдавии на 2026 год отражает отсутствие экономического роста и кризисную ситуацию в стране, заявил в понедельник вице-спикер парламента от оппозиционной Соцпартии Влад Батрынча.

Парламент Молдавии 12 декабря одобрил в первом чтении проект госбюджета на 2026 год с дефицитом в 1,23 миллиарда долларов. Ранее при утверждении правительством проекта госбюджета премьер республики Александр Мунтяну заявил, что документ направлен на привлечение инвестиций, которые будут способствовать устойчивому экономическому росту.

"Бюджет на 2026 год показывает, что в Молдове отсутствует экономическое развитие. Не видно ни одной конкретной экономической программы. Инвестиции находятся в упадке, а дефицит государственного бюджета достигнет исторического рекорда. Это явная демонстрация кризиса и деградации экономики Республики Молдова. Правительство Мунтяну стало правительством кризиса", - заявил Батрынча в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

По его словам, при отсутствии источников покрытия дефицита власти будут вынуждены сократить капитальные вложения и социальные расходы. Вице-спикер также отметил, что при таких цифрах не нужно ожидать повышения зарплат и индексации пенсий в соответствии с уровнем инфляции и ростом цен.

"Объем дефицита свидетельствует о том, что у правительства отсутствует видение будущего Молдовы, а также понимание путей развития и решения проблем республики. Это правительство, этот парламент и этот президент должны уйти в отставку. Должны прийти те, кто сможет обеспечить нормальное развитие страны, сбалансированный бюджет, социальные программы и развитие экономики", - подчеркнул Батрынча.