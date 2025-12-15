Рейтинг@Mail.ru
Филат: Кишинев уговорил МВФ не сообщать о потере финансирования до выборов - РИА Новости, 15.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:43 15.12.2025 (обновлено: 10:13 15.12.2025)
https://ria.ru/20251215/moldaviya-2062040941.html
Филат: Кишинев уговорил МВФ не сообщать о потере финансирования до выборов
Филат: Кишинев уговорил МВФ не сообщать о потере финансирования до выборов - РИА Новости, 15.12.2025
Филат: Кишинев уговорил МВФ не сообщать о потере финансирования до выборов
Международный валютный фонд по просьбе правительства Молдавии перед парламентскими выборами скрывал, что республика недополучила 170 миллионов долларов, заявил... РИА Новости, 15.12.2025
2025-12-15T08:43:00+03:00
2025-12-15T10:13:00+03:00
в мире
молдавия
владимир филат
мвф
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1d/2058615312_0:92:1280:812_1920x0_80_0_0_8319011988f9352cedb27cf6704fc63e.jpg
https://ria.ru/20251113/eks-prezident-2054671950.html
https://ria.ru/20251207/moldaviya-2060412653.html
молдавия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1d/2058615312_56:0:1193:853_1920x0_80_0_0_89f99c899a2dc702d38c12ba08ec6c56.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, владимир филат, мвф, евросоюз
В мире, Молдавия, Владимир Филат, МВФ, Евросоюз
Филат: Кишинев уговорил МВФ не сообщать о потере финансирования до выборов

Экс-премьер Филат: Молдавия по вине властей лишилась 170 млн долларов от МВФ

© РИА НовостиЭкс-премьер Молдавии Владимир Филат
Экс-премьер Молдавии Владимир Филат - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© РИА Новости
Экс-премьер Молдавии Владимир Филат. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КИШИНЕВ, 15 дек — РИА Новости. Международный валютный фонд по просьбе правительства Молдавии перед парламентскими выборами скрывал, что республика недополучила 170 миллионов долларов, заявил бывший премьер-министр, лидер Либерал-демократической партии Владимир Филат.
"Меморандум с МВФ не был соблюден, в результате мы потеряли два транша в этом году, недополучив 170 миллионов долларов. Об этом узнали после выборов, потому что правительство попросило МВФ до выборов об этом не рассказывать", — сказал он в эфире телеканала Cinema 1.
Владимир Воронин - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
Экс-президент Молдавии прокомментировал блокировку транша МВФ
13 ноября, 09:34
По словам Филата, в октябре истек срок программы МВФ, по которой страна не получила последний транш. Власти называют это "бюрократической задержкой", но на самом деле это говорит о серьезной потере доверия и крахе стратегии "управления в долг", отметил экс-премьер.
Он считает, что власти рассказывают сказки, когда утверждают, что справятся без помощи МВФ. Такой подход бывший премьер назвал несерьезным и безответственным, потому что отношения с фондом касаются репутации Молдавии и взаимодействия с другими инвесторами, в том числе частными.
«

"Мы начнем год без формализации отношений с МВФ. Это значит, что в основе госбюджета лежат внутренние кредиты и делается большая ставка на деньги ЕС. Деньги могут приходить в Молдавию из ЕС даже без МВФ, но это значит, что в Молдавию приходят политические деньги, зависящие от симпатий, которые не связаны обязательством соблюдать макроэкономические параметры, которые очень важны", — заключил Филат.

В декабре 2021 года МВФ запустил новую программу, согласно которой Молдавия должна была получить 590 миллионов долларов в течение 40 месяцев. В мае 2022-го объем кредитования увеличили до 805 миллионов. А в декабре 2023-го фонд утвердил еще одну программу примерно на 175 миллионов.
Молдавия уже несколько лет переживает экономический кризис. В 2022-м инфляция достигла рекордных 30,2 процента, хотя к концу 2023-го властям удалось взять ситуацию под контроль, а еще через год инфляция замедлилась до семи процентов. Но в этом году на фоне подорожания энергоресурсов поднялась новая волна кризиса.
Женщина с флагом Молдавии - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
МВФ дал знак миру, что с Молдавией опасно вести дела, считает экс-президент
7 декабря, 14:20
 
В миреМолдавияВладимир ФилатМВФЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала