Филат: Кишинев уговорил МВФ не сообщать о потере финансирования до выборов

КИШИНЕВ, 15 дек — РИА Новости. Международный валютный фонд по просьбе правительства Молдавии перед парламентскими выборами скрывал, что республика недополучила 170 миллионов долларов, заявил бывший премьер-министр, лидер Либерал-демократической партии Владимир Филат.

"Меморандум с МВФ не был соблюден, в результате мы потеряли два транша в этом году, недополучив 170 миллионов долларов. Об этом узнали после выборов, потому что правительство попросило МВФ до выборов об этом не рассказывать", — сказал он в эфире телеканала Cinema 1.

По словам Филата, в октябре истек срок программы МВФ , по которой страна не получила последний транш. Власти называют это "бюрократической задержкой", но на самом деле это говорит о серьезной потере доверия и крахе стратегии "управления в долг", отметил экс-премьер.

Он считает, что власти рассказывают сказки, когда утверждают, что справятся без помощи МВФ. Такой подход бывший премьер назвал несерьезным и безответственным, потому что отношения с фондом касаются репутации Молдавии и взаимодействия с другими инвесторами, в том числе частными.

« "Мы начнем год без формализации отношений с МВФ. Это значит, что в основе госбюджета лежат внутренние кредиты и делается большая ставка на деньги ЕС. Деньги могут приходить в Молдавию из ЕС даже без МВФ, но это значит, что в Молдавию приходят политические деньги, зависящие от симпатий, которые не связаны обязательством соблюдать макроэкономические параметры, которые очень важны", — заключил Филат.

В декабре 2021 года МВФ запустил новую программу, согласно которой Молдавия должна была получить 590 миллионов долларов в течение 40 месяцев. В мае 2022-го объем кредитования увеличили до 805 миллионов. А в декабре 2023-го фонд утвердил еще одну программу примерно на 175 миллионов.