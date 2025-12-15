КИШИНЕВ, 15 дек - РИА Новости. Глава молдавского поискового движения и национального координационного комитета "Победа" в Молдавии Алексей Петрович заявил, что в стране идет намеренная нацификация общества, когда освобождение от нацистов определенные круги называют оккупацией.
"Освобождению от нацизма местные манкурты придумали собственный термин - "реоккупация". Это когда один оккупационный режим сменяет другой. Но вот загвоздка. Румынско-немецкую фашистскую оккупацию Молдавии современный учебник по истории таковой не называет. А ее начало летом 1941 года и вовсе именует "освобождением", именуя войска Иона Антонеску (румынский маршал, один из пособников Гитлера - ред.) "освободителями". Это ли не намеренная нацификация и фашизация общества?" - написал Петрович в своем Telegram-канале.
По его словам, учебники так называемой "Истории румын" у обывателя сформировали ощущение "вечного оккупированного". Поисковик отметил, что фальсификаторы и ревизионисты смогли вывести два вида "оккупации". "Российскую, продлившуюся до 1918 года. Это когда Кишинев перестал быть захолустным поселением под османским владычеством, а территория Бессарабии стала одним из самых богатых и привлекательных регионов огромной Российской империи. Вторая "оккупация" - это советская. Она включает в себя период с 1940 по 1941 год, когда "запрутские братья" (румыны – ред.), после 22-х лет издевательств над молдаванами, без единого выстрела и какого-либо сопротивления ушли восвояси. Второй этап "советской оккупации" - всё послевоенное время до самого распада СССР", - пояснил он.
Ранее молдавская общественность выразила возмущение тем, что в молдавских учебниках "История румын" присутствуют главы и тезисы, героизирующие нацизм. Министр образования республики Дан Перчун утверждал, что новые учебники якобы отражают объективный подход к историческим событиям. Как выяснило РИА Новости, в новом молдавском учебнике по истории для старших классов утверждается, что оккупация Молдавии румынскими войсками, которые воевали на стороне Гитлера, якобы пошла на пользу стране с экономической точки зрения. Еврейская община Молдавии потребовала от властей страны изъять из образовательного процесса учебник истории, искажающий факты о нацистской политике геноцида народов, до пересмотра издания.
После прихода в Молдавии к власти партии "Действие и солидарность" (ПДС), негласным лидером которой является президент республики Майя Санду, в Молдавии проводится политика "беспамятства", направленная на переписывание истории. Парламентское большинство ПДС приняло законы о запрете на использование георгиевской ленты и установке памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне гитлеровской Германии. Памятники румынским военным появляются в разных регионах, включая Кишинев, нередко с участием официальных лиц и представителей румынского посольства. Такие инициативы сопровождаются почетными церемониями, вызывая критику со стороны общественности, которая напоминает о преступлениях румынских войск против мирного населения Молдавии.
