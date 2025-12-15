Рейтинг@Mail.ru
Молдавия может решить приднестровский вопрос силой, считает эксперт - РИА Новости, 15.12.2025
10:30 15.12.2025
Молдавия может решить приднестровский вопрос силой, считает эксперт
Молдавия может решить приднестровский вопрос силой, считает эксперт

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
ТИРАСПОЛЬ, 15 дек - РИА Новости. Руководство Молдавии рассматривает силовое решение приднестровского вопроса, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости заслуженный профессор кафедры государственного управления Приднестровского госуниверситета Илья Галинский.
Ранее депутат Госдумы, председатель совета АНО "Евразия" Алена Аршинова заявила РИА Новости, что президент Молдавии Майя Санду готовит страну к силовому решению приднестровского вопроса.
Флаги Молдавии и Евросоюза в руках одного из участников митинга на площади Великого Национального Собрания в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
В ПМР объяснили, почему Кишиневу запретили вести переговоры с Тирасполем
Вчера, 10:40
По мнению Галинского, власти Молдавии могут пойти на этот шаг по примеру Азербайджана, который в 2023 году окончательно взял под контроль Карабах. "...А именно - военной силой, вооруженным путем решить исход молдавско-приднестровского конфликта. Либо самостоятельно, либо, при одобрении европейских структур, взяв к себе в помощники Украину", - сказал Галинский.
Собеседник агентства также добавил, что в настоящее время в Молдавии под предлогом якобы угрозы со стороны России происходит милитаризация. По его словам, идет массовая ее накачка оружием со стороны стран коллективного Запада.
"Зададимся вопросом: с кем хочет воевать страна, в конституции которой указано, что она - государство со статусом постоянного нейтралитета. Если с Россией, то она далеко и не имеет общих с Молдавией границ. Россия постоянно декларирует и демонстрирует миролюбие по отношению к Молдавии, ее народу, чего не скажешь о самой Молдавии... С Румынией или Украиной? Так они вроде как ближайшие союзники, если не сказать - "родственники" Молдавии. С кем же? Видимо с Приднестровьем", - отметил Галинский.
После распада Советского Союза и вооруженного конфликта Армении с Азербайджаном в 1992-1994 годах Карабах много лет существовал как непризнанная республика, населенная армянами. В сентябре 2020 года в регионе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы в ночь на 10 ноября того же года стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Карабаха и ряд территорий, входивших в бывшую автономию советского времени. В регионе разместились российские миротворцы.
Девятнадцатого сентября 2023 года Азербайджан начал в Карабахе военную операцию, которая продлилась около суток. Президент Азербайджана заявил, что страна восстановила свою территориальную целостность, а де-факто власти региона объявили о "самороспуске" непризнанной республики с 1 января 2024 года. С 24 сентября 2023 года до конца месяца из Карабаха в Армению уехали более 100 тысяч жителей.
Согласно конституции, Молдавия является нейтральной страной, однако с 1994 года сотрудничает с блоком НАТО в рамках индивидуального плана, а после прихода к власти Санду в стране стали часто проходить военные учения с участием военных из США, Великобритании, Германии и Румынии. В настоящее время страны Запада и власти республики во главе с президентом Майей Санду проводят последовательную политику милитаризации и стимулированию антироссийских настроений. Стратегия обороны Молдавии, принятая парламентом в конце 2024 года до 2034 года, называет угрозой российский контингент в Приднестровье, документ также предполагает тесное сотрудничество с НАТО и увеличение доли военных расходов Молдавии до 1% ВВП к 2030 году.
Тирасполь - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
Эксперт рассказал, зачем Молдавия будет давить на Приднестровье
Вчера, 22:08
 
В миреМолдавияАзербайджанРоссияМайя СандуНАТОГосдума РФ
 
 
