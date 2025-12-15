Рейтинг@Mail.ru
Бастрыкин затребовал доклад по делу о смерти младенца в больнице на Кубани
15.12.2025
Бастрыкин затребовал доклад по делу о смерти младенца в больнице на Кубани
Бастрыкин затребовал доклад по делу о смерти младенца в больнице на Кубани - РИА Новости, 15.12.2025
Бастрыкин затребовал доклад по делу о смерти младенца в больнице на Кубани
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по делу о ненадлежащем оказании помощи ребенку в Краснодарском крае, который скончался РИА Новости, 15.12.2025
происшествия
россия
краснодарский край
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Краснодарский край, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
Бастрыкин запросил доклад о расследовании смерти младенца в больнице на Кубани

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин. Архивное фото
КРАСНОДАР, 15 дек – РИА Новости. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по делу о ненадлежащем оказании помощи ребенку в Краснодарском крае, который скончался в лечебном учреждении.
"Председатель Следственного комитета России затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела по факту смерти несовершеннолетнего в Краснодарском крае", - говорится в сообщении СК России.
Как сообщает ведомство со ссылкой на социальные сети, в Краснодарском крае после многочасового ожидания помощи в больнице умер ребенок. По данным из соцсетей, на которые ссылается СК, это уже третий случай смерти младенца в данном лечебном учреждении.
В СУСК России по Краснодарскому краю расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
Зал суда - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
На Кубани вынесли приговор медсестре, после ошибки которой умер младенец
29 января 2024, 17:07
 
Происшествия
 
 
Заголовок открываемого материала