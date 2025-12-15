https://ria.ru/20251215/mladenets-2062120399.html
Бастрыкин затребовал доклад по делу о смерти младенца в больнице на Кубани
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по делу о ненадлежащем оказании помощи ребенку в Краснодарском крае, который скончался РИА Новости, 15.12.2025
2025-12-15T13:16:00+03:00
происшествия
россия
краснодарский край
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
