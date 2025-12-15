Рейтинг@Mail.ru
16:20 15.12.2025
https://ria.ru/20251215/mishustin-2062171494.html
Мишустин поручил разработать предложения по управлению в техразвитии
технологии
россия
михаил мишустин
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
технологии, россия, михаил мишустин, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Технологии, Россия, Михаил Мишустин, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкМихаил Мишустин
Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что в первом квартале 2026 года ждет от ведомств предложений по повышению эффективности единой модели управления в сфере технологического развития.
Он отметил, что поскольку Минпромторг отвечает за формирование и реализацию промышленной политики, на данном этапе ему логично доверить и политику технологическую. При этом межведомственную координацию будет осуществлять специально созданная подкомиссия, которая будет принимать решения по ключевым вопросам технологического лидерства.
"От министерства промышленности и профильных ведомств уже в первом квартале следующего года я жду согласованные предложения по повышению эффективности единой модели управления этим важнейшим направлением", - сказал Мишустин в ходе совещания по технологической политике.
Премьер-министр России Михаил Мишустин и главы правительств ЕАЭС посетили экспозицию музея Атом на ВДНХ - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
Мишустин поддержал проект по созданию единой сети научной инфраструктуры
12 декабря, 13:48
 
ТехнологиРоссияМихаил МишустинМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
