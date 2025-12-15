https://ria.ru/20251215/mishustin-2062160039.html
Мишустин посетил площадку по производству российских лазерных систем
Мишустин посетил площадку по производству российских лазерных систем - РИА Новости, 15.12.2025
Мишустин посетил площадку по производству российских лазерных систем
Премьер РФ Михаил Мишустин осмотрел площадку по производству российских лазерных систем компании "Лассард" в рамках посещения нового центра практической... РИА Новости, 15.12.2025
2025-12-15T15:37:00+03:00
2025-12-15T15:37:00+03:00
2025-12-15T16:42:00+03:00
экономика
россия
москва
михаил мишустин
антон алиханов
сергей собянин
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0f/2062177258_0:262:2968:1932_1920x0_80_0_0_42567865bfdbf0b67758e975bfbcaf48.jpg
https://ria.ru/20251215/mishustin-2062158279.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0f/2062177258_122:0:2851:2047_1920x0_80_0_0_d941c582ee7c3611191ff8aa6e0feaab.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, москва, михаил мишустин, антон алиханов, сергей собянин, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Экономика, Россия, Москва, Михаил Мишустин, Антон Алиханов, Сергей Собянин, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Мишустин посетил площадку по производству российских лазерных систем
Мишустин посетил площадку по производству российских лазерных систем "Лассард"
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Премьер РФ Михаил Мишустин осмотрел площадку по производству российских лазерных систем компании "Лассард" в рамках посещения нового центра практической подготовки для машиностроения на базе ОЭЗ "Технополис Москва".
Экскурсию главе правительства провел генеральный директор "Лассард" Олег Нефёдов. Мишустина сопровождали министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов
, мэр Москвы Сергей Собянин
, заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов
, а также заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
.
Научно-производственное предприятие (НПП) "Лассард" является резидентом ОЭЗ "Технополис Москва". Компания производит современные лазерные станки, которые используются в металлургии, автомобилестроении, микроэлектронике и других отраслях промышленности.
Технологии, создаваемые предприятием, позволят обеспечить технологическое лидерство страны на мировой арене. Так, оборудование для роста монокристаллов арсенида галлия и германия методом вертикальной направленной кристаллизации (VGF), созданное предприятием в 2025 году, производят только три страны в мире, теперь Россия - одна из них.
За этот год пять высокотехнологичных лазерных станков "Лассард" внесены в реестр отечественной промышленной продукции Минпромторга
России.