Мишустин посетил площадку по производству российских лазерных систем

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Премьер РФ Михаил Мишустин осмотрел площадку по производству российских лазерных систем компании "Лассард" в рамках посещения нового центра практической подготовки для машиностроения на базе ОЭЗ "Технополис Москва".

Научно-производственное предприятие (НПП) "Лассард" является резидентом ОЭЗ "Технополис Москва". Компания производит современные лазерные станки, которые используются в металлургии, автомобилестроении, микроэлектронике и других отраслях промышленности.

Технологии, создаваемые предприятием, позволят обеспечить технологическое лидерство страны на мировой арене. Так, оборудование для роста монокристаллов арсенида галлия и германия методом вертикальной направленной кристаллизации (VGF), созданное предприятием в 2025 году, производят только три страны в мире, теперь Россия - одна из них.