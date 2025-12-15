Рейтинг@Mail.ru
Мишустин посетил площадку по производству российских лазерных систем - РИА Новости, 15.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:37 15.12.2025 (обновлено: 16:42 15.12.2025)
https://ria.ru/20251215/mishustin-2062160039.html
Мишустин посетил площадку по производству российских лазерных систем
Мишустин посетил площадку по производству российских лазерных систем - РИА Новости, 15.12.2025
Мишустин посетил площадку по производству российских лазерных систем
Премьер РФ Михаил Мишустин осмотрел площадку по производству российских лазерных систем компании "Лассард" в рамках посещения нового центра практической... РИА Новости, 15.12.2025
2025-12-15T15:37:00+03:00
2025-12-15T16:42:00+03:00
экономика
россия
москва
михаил мишустин
антон алиханов
сергей собянин
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0f/2062177258_0:262:2968:1932_1920x0_80_0_0_42567865bfdbf0b67758e975bfbcaf48.jpg
https://ria.ru/20251215/mishustin-2062158279.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0f/2062177258_122:0:2851:2047_1920x0_80_0_0_d941c582ee7c3611191ff8aa6e0feaab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, москва, михаил мишустин, антон алиханов, сергей собянин, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Экономика, Россия, Москва, Михаил Мишустин, Антон Алиханов, Сергей Собянин, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Мишустин посетил площадку по производству российских лазерных систем

Мишустин посетил площадку по производству российских лазерных систем "Лассард"

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин осматривает площадку по производству российских лазерных систем компании "Лассард" в Центре практической подготовки для машиностроения в Москве
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин осматривает площадку по производству российских лазерных систем компании Лассард в Центре практической подготовки для машиностроения в Москве - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин осматривает площадку по производству российских лазерных систем компании "Лассард" в Центре практической подготовки для машиностроения в Москве
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Премьер РФ Михаил Мишустин осмотрел площадку по производству российских лазерных систем компании "Лассард" в рамках посещения нового центра практической подготовки для машиностроения на базе ОЭЗ "Технополис Москва".
Экскурсию главе правительства провел генеральный директор "Лассард" Олег Нефёдов. Мишустина сопровождали министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов, мэр Москвы Сергей Собянин, заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, а также заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
Научно-производственное предприятие (НПП) "Лассард" является резидентом ОЭЗ "Технополис Москва". Компания производит современные лазерные станки, которые используются в металлургии, автомобилестроении, микроэлектронике и других отраслях промышленности.
Технологии, создаваемые предприятием, позволят обеспечить технологическое лидерство страны на мировой арене. Так, оборудование для роста монокристаллов арсенида галлия и германия методом вертикальной направленной кристаллизации (VGF), созданное предприятием в 2025 году, производят только три страны в мире, теперь Россия - одна из них.
За этот год пять высокотехнологичных лазерных станков "Лассард" внесены в реестр отечественной промышленной продукции Минпромторга России.
Председатель правительства Михаил Мишустин проводит совещание О реализации технологической политики в России, 15 декабря 2025 года - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Мишустин рассказал о российских разработках в нефтегазовом секторе
15:30
 
ЭкономикаРоссияМоскваМихаил МишустинАнтон АлихановСергей СобянинМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала