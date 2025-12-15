https://ria.ru/20251215/mishustin-2062157613.html
Мишустин призвал продолжать внедрение инноваций для роста экономики
Мишустин призвал продолжать внедрение инноваций для роста экономики
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что для ускорения темпов роста экономики РФ важно продолжать внедрение инновационных продуктов. РИА Новости, 15.12.2025
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что для ускорения темпов роста экономики РФ важно продолжать внедрение инновационных продуктов.
Глава правительства в понедельник посетил новый центр практической подготовки для машиностроения на базе ОЭЗ "Технополис Москва". Премьер ознакомился с работой мастерских, где размещены фрезерные и токарные станки, а также заглянул в лабораторию черчения, где немного пообщался с учащимися.
"Уважаемые коллеги, для ускорения темпов роста отраслей, регионов, экономики в целом важно продолжать внедрение прорывных идей, становление сильной индустриальной базы. Это, как подчеркнул президент, общая национальная задача, в выполнении которой должны участвовать все уровни и власти, и науки, и бизнеса", - сказал Мишустин
на совещании о реализации технологической политики в Российской Федерации.
Он отметил, что передовые решения должны находить широкое применение, тиражироваться во всех сферах, чтобы их использование приводило к повышению качества российских товаров и услуг, помогало делать жизнь граждан удобнее и комфортнее.