Рейтинг@Mail.ru
Мишустин призвал продолжать внедрение инноваций для роста экономики - РИА Новости, 15.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:28 15.12.2025
https://ria.ru/20251215/mishustin-2062157613.html
Мишустин призвал продолжать внедрение инноваций для роста экономики
Мишустин призвал продолжать внедрение инноваций для роста экономики - РИА Новости, 15.12.2025
Мишустин призвал продолжать внедрение инноваций для роста экономики
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что для ускорения темпов роста экономики РФ важно продолжать внедрение инновационных продуктов. РИА Новости, 15.12.2025
2025-12-15T15:28:00+03:00
2025-12-15T15:28:00+03:00
экономика
россия
михаил мишустин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/16/1760148102_0:0:2891:1627_1920x0_80_0_0_5bf3f6a5fe08ed77fc605262314f7b69.jpg
https://ria.ru/20251210/mishustin-2061168170.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/16/1760148102_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_ba39cc525df67fb4f579a3e22d20dff4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, михаил мишустин
Экономика, Россия, Михаил Мишустин
Мишустин призвал продолжать внедрение инноваций для роста экономики

Мишустин: для ускорения роста экономики важно продолжать внедрение инноваций

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкМихаил Мишустин
Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Михаил Мишустин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что для ускорения темпов роста экономики РФ важно продолжать внедрение инновационных продуктов.
Глава правительства в понедельник посетил новый центр практической подготовки для машиностроения на базе ОЭЗ "Технополис Москва". Премьер ознакомился с работой мастерских, где размещены фрезерные и токарные станки, а также заглянул в лабораторию черчения, где немного пообщался с учащимися.
"Уважаемые коллеги, для ускорения темпов роста отраслей, регионов, экономики в целом важно продолжать внедрение прорывных идей, становление сильной индустриальной базы. Это, как подчеркнул президент, общая национальная задача, в выполнении которой должны участвовать все уровни и власти, и науки, и бизнеса", - сказал Мишустин на совещании о реализации технологической политики в Российской Федерации.
Он отметил, что передовые решения должны находить широкое применение, тиражироваться во всех сферах, чтобы их использование приводило к повышению качества российских товаров и услуг, помогало делать жизнь граждан удобнее и комфортнее.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Мишустин рассказал, как России выйти на мировые темпы роста экономики
10 декабря, 16:35
 
ЭкономикаРоссияМихаил Мишустин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала