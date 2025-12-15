https://ria.ru/20251215/mishustin-2062126964.html
Мишустин посетил центр подготовки кадров для машиностроения в Москве
Мишустин посетил центр подготовки кадров для машиностроения в Москве - РИА Новости, 15.12.2025
Мишустин посетил центр подготовки кадров для машиностроения в Москве
Глава правительства РФ Михаил Мишустин приехал в новый центр практической подготовки для машиностроения на базе ОЭЗ "Технополис Москва", передает корреспондент... РИА Новости, 15.12.2025
Мишустин посетил центр подготовки кадров для машиностроения в Москве
Мишустин посетил новый центр подготовки кадров для машиностроения в Москве
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин приехал в новый центр практической подготовки для машиностроения на базе ОЭЗ "Технополис Москва", передает корреспондент РИА Новости.
Премьер ознакомился с работой нового центра, который организован как инновационное пространство для практической подготовки высококвалифицированных кадров со средним профессиональным образованием в сфере машиностроения. Работа центра учитывает потребности экономики Москвы
Ранее здесь работал разнопрофильный колледж, а в 2024-2025 годах площадку реорганизовали в центр практической подготовки.
Площадь центра составляет более 3 тысяч квадратных метров. Комплекс включает три лаборатории и пять мастерских с 69 станками.
Обучаться здесь смогут более 1,5 тысяч человек в год. За весь период обучения - это два года и десять месяцев - каждый студент пройдет углубленную практическую подготовку объемом 2 тысячи часов. Это около 65% от общего времени, отведенного на отработку профессиональных навыков.
В нынешнем учебном году обучаться в центре будут студенты шести столичных колледжей. Они смогут освоить три востребованные специальности и получить дополнительные профессии по каждой из них.
Центр размещен на базе ОЭЗ "Технополис Москва", то есть на одной территории с промышленными партнерами - будущими работодателями. Мастеров от резидентов ОЭЗ будут привлекать для обучения студентов, а студенты, в свою очередь, будут решать реальные производственные задачи. Весь цикл изготовления деталей здесь будет осуществляться с помощью российского программного обеспечения.