Мишустин посетил центр подготовки кадров для машиностроения в Москве

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и мэр Москвы Сергей Собянин фотографируются с сотрудниками Центра практической подготовки для машиностроения в Москве

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и мэр Москвы Сергей Собянин фотографируются с сотрудниками Центра практической подготовки для машиностроения в Москве

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин приехал в новый центр практической подготовки для машиностроения на базе ОЭЗ "Технополис Москва", передает корреспондент РИА Новости.

Премьер ознакомился с работой нового центра, который организован как инновационное пространство для практической подготовки высококвалифицированных кадров со средним профессиональным образованием в сфере машиностроения. Работа центра учитывает потребности экономики Москвы

Ранее здесь работал разнопрофильный колледж, а в 2024-2025 годах площадку реорганизовали в центр практической подготовки.

Площадь центра составляет более 3 тысяч квадратных метров. Комплекс включает три лаборатории и пять мастерских с 69 станками.

Обучаться здесь смогут более 1,5 тысяч человек в год. За весь период обучения - это два года и десять месяцев - каждый студент пройдет углубленную практическую подготовку объемом 2 тысячи часов. Это около 65% от общего времени, отведенного на отработку профессиональных навыков.

В нынешнем учебном году обучаться в центре будут студенты шести столичных колледжей. Они смогут освоить три востребованные специальности и получить дополнительные профессии по каждой из них.