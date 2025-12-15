https://ria.ru/20251215/mishin-2062228301.html
Под Красноармейском погиб экс-министр молодежи, спорта и туризма ДНР
Под Красноармейском погиб экс-министр молодежи, спорта и туризма ДНР - РИА Новости, 15.12.2025
Под Красноармейском погиб экс-министр молодежи, спорта и туризма ДНР
Экс-министр молодежи, спорта и туризма Донецкой Народной Республики Михаил Мишин погиб во время боевых действий под Красноармейском, сообщил врио главы... РИА Новости, 15.12.2025
2025-12-15T20:01:00+03:00
2025-12-15T20:01:00+03:00
2025-12-15T21:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
красноармейск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0f/2062227961_0:14:1921:1094_1920x0_80_0_0_48e05c5d812594de5356c9e948982f5a.jpg
донецкая народная республика
красноармейск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0f/2062227961_80:0:1793:1285_1920x0_80_0_0_40d73f225c09deb5a325e3d55eafcf0a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, красноармейск
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Красноармейск
Под Красноармейском погиб экс-министр молодежи, спорта и туризма ДНР
Экс-министр молодежи и спорта ДНР Михаил Мишин погиб в боях под Красноармейском
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости.
Экс-министр молодежи, спорта и туризма Донецкой Народной Республики Михаил Мишин погиб во время боевых действий под Красноармейском, сообщил
врио главы минспорттуризма региона Евгений Ширшов.
«
"С глубокой скорбью сообщаю о гибели первого министра молодежи, спорта и туризма Донецкой Народной Республики
Михаила Мишина. Михаил Викторович ушел из жизни в боях под Красноармейском, защищая нашу Родину", — написал он в Telegram-канале.
Ширшов отметил, что в самом начале СВО Мишин, не колеблясь, встал на защиту Родины. С оружием в руках он преодолел множество испытаний, продемонстрировал мужество и стойкость. Ширшов подчеркнул, что Мишин посвятил свою жизнь служению республике, его вклад в развитие регионального спорта невозможно переоценить, а его подвиг навсегда останется в памяти людей.
Михаил Мишин был первым министром спорта, молодежи и туризма ДНР. Он занимал этот пост с 2014 по 2017 год.