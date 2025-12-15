Рейтинг@Mail.ru
Под Красноармейском погиб экс-министр молодежи, спорта и туризма ДНР
20:01 15.12.2025 (обновлено: 21:11 15.12.2025)
Под Красноармейском погиб экс-министр молодежи, спорта и туризма ДНР
донецкая народная республика, красноармейск
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Красноармейск
Под Красноармейском погиб экс-министр молодежи, спорта и туризма ДНР

Экс-министр молодежи и спорта ДНР Михаил Мишин погиб в боях под Красноармейском

© Фото : Министерство спорта и туризма ДНРМихаил Мишин
Михаил Мишин - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© Фото : Министерство спорта и туризма ДНР
Михаил Мишин. Архивное фото
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Экс-министр молодежи, спорта и туризма Донецкой Народной Республики Михаил Мишин погиб во время боевых действий под Красноармейском, сообщил врио главы минспорттуризма региона Евгений Ширшов.
«
"С глубокой скорбью сообщаю о гибели первого министра молодежи, спорта и туризма Донецкой Народной Республики Михаила Мишина. Михаил Викторович ушел из жизни в боях под Красноармейском, защищая нашу Родину", — написал он в Telegram-канале.
Ширшов отметил, что в самом начале СВО Мишин, не колеблясь, встал на защиту Родины. С оружием в руках он преодолел множество испытаний, продемонстрировал мужество и стойкость. Ширшов подчеркнул, что Мишин посвятил свою жизнь служению республике, его вклад в развитие регионального спорта невозможно переоценить, а его подвиг навсегда останется в памяти людей.
Михаил Мишин был первым министром спорта, молодежи и туризма ДНР. Он занимал этот пост с 2014 по 2017 год.
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаКрасноармейск
 
 
