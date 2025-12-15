https://ria.ru/20251215/mintrans-2062076787.html
Минтранс планирует начать восстановление аэропортов в новых регионах России
Минтранс России планирует с 2028 года активное восстановление аэропортов в Донецке, Луганске, Мариуполе, а также Херсоне и Запорожье, заявил первый замглавы... РИА Новости, 15.12.2025
2025-12-15T11:07:00+03:00
россия
донецк
луганск
