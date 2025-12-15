Рейтинг@Mail.ru
11:07 15.12.2025 (обновлено: 11:10 15.12.2025)
Минтранс планирует начать восстановление аэропортов в новых регионах России
Минтранс планирует начать восстановление аэропортов в новых регионах России

Разрушенное здание аэропорта Донецка
Разрушенное здание аэропорта Донецка. Архивное фото
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Минтранс России планирует с 2028 года активное восстановление аэропортов в Донецке, Луганске, Мариуполе, а также Херсоне и Запорожье, заявил первый замглавы ведомства Константин Пашков.
"В части объектов воздушного транспорта хотел бы отметить, что запланировано восстановление аэропортов в Донецке, Луганске, Мариуполе, а также Херсоне и Запорожье. Мы ждем только прекращения боевых действий и возможности работать. И по нашим планам, начиная с 2028 года, мы начнем активную стадию восстановления", - сказал он, выступая на заседании президиума Совета законодателей.
ЭкономикаРоссияДонецкЛуганск
 
 
