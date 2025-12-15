Минпромторг предложил ввести обязательную маркировку на презервативы

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Минпромторг РФ предложил с 1 июня следующего года расширить обязательную маркировку на ряд медицинских изделий, в том числе на презервативы, имплантаты для пластической хирургии и косметологии в виде филлеров и косметологических нитей, Минпромторг РФ предложил с 1 июня следующего года расширить обязательную маркировку на ряд медицинских изделий, в том числе на презервативы, имплантаты для пластической хирургии и косметологии в виде филлеров и косметологических нитей, говорится в сообщении министерства.

"Расширение маркировки планируется на такие категории медицинских товаров, как шприцы, инфузионные системы, салфетки, пробирки, презервативы, аппаратура для озоновой, кислородной и аэрозольной терапии, искусственного дыхания или прочая терапевтическая дыхательная аппаратура, инкубаторы для новорожденных, имплантаты для пластической хирургии и косметологии в виде филлеров и косметологических нитей, медицинские маски", — говорится в сообщении.

В проекте постановления отмечается, что расширение обязательной маркировки рассматривается с 1 июня следующего года.

Минпромторге РФ напомнили, что поэтапная маркировка медицинских изделий апробируется в рамках эксперимента, который проходит в России с 1 сентября 2024 года по 28 февраля 2026 года в соответствии с постановлением правительства РФ.

Собственник торговых марок Uvibe, Einhorn Александр Фенин заявил журналистам, что введение системы маркировки поможет устранить недобросовестных поставщиков и фальсифицированную продукцию. "Мы поддерживаем введение обязательной маркировки, поскольку считаем ее залогом защиты здоровья населения и повышения прозрачности рынка", - добавил Фенин.

Врач-акушер-гинеколог, хирург АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга) Сабина Ханмирзоева добавила, что поддельные или низкокачественные презервативы часто не соответствуют стандартам безопасности – не выполняют барьерную функцию. Помимо того, что они могут рваться, проскальзывать, такие презервативы могут содержать токсичные материалы.

"Это резко повышает риск незащищенного полового контакта, что ведет к нежелательной беременности и, что особенно опасно для репродуктивного здоровья женщины, — к инфицированию ИППП (хламидиоз, гонорея, ВПЧ, ВИЧ и другие). Некоторые из этих инфекций, протекая бессимптомно, могут вызывать хронические воспалительные процессы в малом тазу, образование спаек, трубное бесплодие или внематочную беременность. Поэтому крайне важно использовать только сертифицированные средства контрацепции с маркировкой соответствия", — пояснила Ханмирзоева.