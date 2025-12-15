Рейтинг@Mail.ru
Минпромторг предложил ввести обязательную маркировку на презервативы - РИА Новости, 15.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:33 15.12.2025
https://ria.ru/20251215/minpromtorg-2062237689.html
Минпромторг предложил ввести обязательную маркировку на презервативы
Минпромторг предложил ввести обязательную маркировку на презервативы - РИА Новости, 15.12.2025
Минпромторг предложил ввести обязательную маркировку на презервативы
Минпромторг РФ предложил с 1 июня следующего года расширить обязательную маркировку на ряд медицинских изделий, в том числе на презервативы, имплантаты для... РИА Новости, 15.12.2025
2025-12-15T21:33:00+03:00
2025-12-15T21:33:00+03:00
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/16/1602255827_0:451:2837:2047_1920x0_80_0_0_5901ee442111f3b8475c317ecc2b6854.jpg
https://ria.ru/20251007/izdeliya-2046784734.html
https://ria.ru/20251121/gosduma-2056485587.html
https://ria.ru/20250312/minpromtorg-2004468024.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/16/1602255827_108:0:2837:2047_1920x0_80_0_0_a1860a54fd5dcd2ca62dfde574859f15.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Минпромторг предложил ввести обязательную маркировку на презервативы

Минпромторг предложил распространить обязательную маркировку на презервативы

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСтенд Минпромторга России
Стенд Минпромторга России - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Стенд Минпромторга России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Минпромторг РФ предложил с 1 июня следующего года расширить обязательную маркировку на ряд медицинских изделий, в том числе на презервативы, имплантаты для пластической хирургии и косметологии в виде филлеров и косметологических нитей, говорится в сообщении министерства.
"Расширение маркировки планируется на такие категории медицинских товаров, как шприцы, инфузионные системы, салфетки, пробирки, презервативы, аппаратура для озоновой, кислородной и аэрозольной терапии, искусственного дыхания или прочая терапевтическая дыхательная аппаратура, инкубаторы для новорожденных, имплантаты для пластической хирургии и косметологии в виде филлеров и косметологических нитей, медицинские маски", — говорится в сообщении.
Покупательница в супермаркете - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
Минпромторг предложил ввести обязательную маркировку мясных изделий
7 октября, 11:02
В проекте постановления отмечается, что расширение обязательной маркировки рассматривается с 1 июня следующего года.
В Минпромторге РФ напомнили, что поэтапная маркировка медицинских изделий апробируется в рамках эксперимента, который проходит в России с 1 сентября 2024 года по 28 февраля 2026 года в соответствии с постановлением правительства РФ.
Собственник торговых марок Uvibe, Einhorn Александр Фенин заявил журналистам, что введение системы маркировки поможет устранить недобросовестных поставщиков и фальсифицированную продукцию. "Мы поддерживаем введение обязательной маркировки, поскольку считаем ее залогом защиты здоровья населения и повышения прозрачности рынка", - добавил Фенин.
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
В Госдуме предложили маркировать медицинские рекомендации нейросетей
21 ноября, 04:53
Врач-акушер-гинеколог, хирург АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга) Сабина Ханмирзоева добавила, что поддельные или низкокачественные презервативы часто не соответствуют стандартам безопасности – не выполняют барьерную функцию. Помимо того, что они могут рваться, проскальзывать, такие презервативы могут содержать токсичные материалы.
"Это резко повышает риск незащищенного полового контакта, что ведет к нежелательной беременности и, что особенно опасно для репродуктивного здоровья женщины, — к инфицированию ИППП (хламидиоз, гонорея, ВПЧ, ВИЧ и другие). Некоторые из этих инфекций, протекая бессимптомно, могут вызывать хронические воспалительные процессы в малом тазу, образование спаек, трубное бесплодие или внематочную беременность. Поэтому крайне важно использовать только сертифицированные средства контрацепции с маркировкой соответствия", — пояснила Ханмирзоева.
Она подчеркнула, что уверенность в качестве контрацепции снижает тревожность, повышает уровень планирования беременности и мотивирует женщин регулярно заботиться о своем сексуальном и репродуктивном здоровье, включая профилактические осмотры и своевременное обращение к специалистам.
Смартфон - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
Минпромторг предложил ввести обязательную маркировку смартфонов и ноутбуков
12 марта, 10:06
 
РоссияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала