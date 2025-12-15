Минфин США разрешил операции с компаниями белорусской калийной отрасли

ВАШИНГТОН, 15 дек - РИА Новости. Минфин США после решения снять санкции с белорусского калия разрешил финансовые операции с рядом предприятий данного сектора, следует из данных генеральной лицензии Управления по контролю за иностранными активами (OFAC).
"Все сделки... с участием следующих юридических лиц разрешаются: ОАО "Белорусская калийная компания"... "Беларуськалий", - сказано в документе.
Срок действия генеральной лицензии при этом не указан.
Кроме того, в список компаний попала "Агророзквит", которая на момент введения санкций была дочерним предприятием "Белорусской калийной компании". Также лицензия применима к тем компаниям, где "Белорусская калийная компания", "Беларуськалий" или "Агророзквит" владеют прямо или косвенно 50% и более акций - индивидуально или в совокупности.
Спецпосланник США по Белоруссии Джон Коул ранее заявил, что Вашингтон снимает санкции с белорусского калия. В свою очередь постпред Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков добавил, что это решение вступает в силу моментально.
Вашингтон ввел санкции в отношении крупнейшего белорусского производителя калийных удобрений компании "Беларуськалий" в августе 2021 года при администрации президента Джо Байдена.