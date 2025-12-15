Рейтинг@Mail.ru
Минфин США разрешил операции с компаниями белорусской калийной отрасли - РИА Новости, 15.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:08 15.12.2025
https://ria.ru/20251215/minfin-2062235655.html
Минфин США разрешил операции с компаниями белорусской калийной отрасли
Минфин США разрешил операции с компаниями белорусской калийной отрасли - РИА Новости, 15.12.2025
Минфин США разрешил операции с компаниями белорусской калийной отрасли
Минфин США после решения снять санкции с белорусского калия разрешил финансовые операции с рядом предприятий данного сектора, следует из данных генеральной... РИА Новости, 15.12.2025
2025-12-15T21:08:00+03:00
2025-12-15T21:08:00+03:00
в мире
сша
белоруссия
валентин рыбаков
джо байден
белорусская калийная компания
беларуськалий
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151359/57/1513595775_0:302:2048:1454_1920x0_80_0_0_bd55fbc5646f08cc1ec74afffcdbfd48.jpg
https://ria.ru/20251213/belorussiya-2061878903.html
сша
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151359/57/1513595775_204:305:1845:1536_1920x0_80_0_0_459d4200b854170d656bb1cde86be383.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, белоруссия, валентин рыбаков, джо байден, белорусская калийная компания, беларуськалий, оон, министерство финансов сша
В мире, США, Белоруссия, Валентин Рыбаков, Джо Байден, Белорусская калийная компания, Беларуськалий, ООН, Министерство финансов США
Минфин США разрешил операции с компаниями белорусской калийной отрасли

Минфин США разрешил финансовые операции с рядом предприятий белорусского калия

CC BY 2.0 / Mike / United States Department of the TreasuryЗдание Министерства финансов США в Вашингтоне
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
CC BY 2.0 / Mike / United States Department of the Treasury
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 15 дек - РИА Новости. Минфин США после решения снять санкции с белорусского калия разрешил финансовые операции с рядом предприятий данного сектора, следует из данных генеральной лицензии Управления по контролю за иностранными активами (OFAC).
"Все сделки... с участием следующих юридических лиц разрешаются: ОАО "Белорусская калийная компания"... "Беларуськалий", - сказано в документе.
Срок действия генеральной лицензии при этом не указан.
Кроме того, в список компаний попала "Агророзквит", которая на момент введения санкций была дочерним предприятием "Белорусской калийной компании". Также лицензия применима к тем компаниям, где "Белорусская калийная компания", "Беларуськалий" или "Агророзквит" владеют прямо или косвенно 50% и более акций - индивидуально или в совокупности.
Спецпосланник США по Белоруссии Джон Коул ранее заявил, что Вашингтон снимает санкции с белорусского калия. В свою очередь постпред Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков добавил, что это решение вступает в силу моментально.
Вашингтон ввел санкции в отношении крупнейшего белорусского производителя калийных удобрений компании "Беларуськалий" в августе 2021 года при администрации президента Джо Байдена.
Валентин Рыбаков - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
Решение США по калийной отрасли вступило в силу моментально, заявил Рыбаков
13 декабря, 20:09
 
В миреСШАБелоруссияВалентин РыбаковДжо БайденБелорусская калийная компанияБеларуськалийООНМинистерство финансов США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала