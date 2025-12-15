https://ria.ru/20251215/mid-2062232541.html
МИД осудил теракт на пляже в Австралии
МИД осудил теракт на пляже в Австралии - РИА Новости, 15.12.2025
МИД осудил теракт на пляже в Австралии
Москва восприняла новости о теракте на пляже в Австралии с глубоким прискорбием, решительно осуждает варварское нападение экстремистов, заявила в понедельник... РИА Новости, 15.12.2025
2025-12-15T20:45:00+03:00
2025-12-15T20:45:00+03:00
2025-12-15T20:45:00+03:00
в мире
австралия
россия
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0e/2061951296_0:15:3072:1743_1920x0_80_0_0_a8341ecff202c505f4c4f146d26a16f3.jpg
https://ria.ru/20251215/strelba-2062187513.html
австралия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0e/2061951296_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_36901d38fda251e0a85f79bb31827359.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, австралия, россия, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Австралия, Россия, Мария Захарова, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
МИД осудил теракт на пляже в Австралии
Захарова: Россия осудила теракт на пляже в Сиднее