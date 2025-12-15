Рейтинг@Mail.ru
20:45 15.12.2025
МИД осудил теракт на пляже в Австралии
МИД осудил теракт на пляже в Австралии
© AP Photo / Mark BakerНа месте стрельбы на пляже Бондай в Сиднее
На месте стрельбы на пляже Бондай в Сиднее. Архивное фото
МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Москва восприняла новости о теракте на пляже в Австралии с глубоким прискорбием, решительно осуждает варварское нападение экстремистов, заявила в понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"С глубоким прискорбием восприняли известие о террористическом акте в городе Сиднее во время празднования Хануки в районе Бондай Бич. Решительно осуждаем варварское нападение экстремистов, в результате которого 15 невинных граждан, в том числе десятилетняя девочка, были убиты, десятки получили ранения", - говорится в комментарии на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Уроженец СССР отвлекает стреляющих террористов в Сиднее - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Уроженец СССР, погибший при теракте в Сиднее, пытался защитить людей
В миреАвстралияРоссияМария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
