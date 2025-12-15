https://ria.ru/20251215/mid-2062231516.html
Захарова сообщила о погибших при теракте в Сиднее соотечественниках
Захарова сообщила о погибших при теракте в Сиднее соотечественниках
В теракте на пляже в Сиднее погибли в том числе наши соотечественники, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова. РИА Новости, 15.12.2025
Захарова: среди жертв теракта в Сиднее есть наши соотечественники
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости.
В теракте на пляже в Сиднее погибли в том числе наши соотечественники, сообщила
официальный представитель МИД Мария Захарова.
«
"Как стало известно, среди жертв теракта, к сожалению, есть и наши соотечественники, постоянно проживающие в Австралии", — говорится в заявлении.
Дипломат добавила, что Москва выступает за бескомпромиссную борьбу с терроризмом во всех его проявлениях и призывает объединить для этого усилия всех стран мира.
В воскресенье злоумышленники открыли огонь по людям на пляже Бондай. По данным полиции, это были двое мужчин 50 и 24 лет — отец и сын. В результате стрельбы 16 человек, в том числе и один из нападавших, погибли, 40 пострадали. Второго мужчину задержали, им оказался житель Сиднея
Навид Акрам. С места теракта также изъяли два активированных самодельных взрывных устройства, их обезвредили.
Источник в объединенной контртеррористической группе спецслужб провинции Новый Южный Уэльс
заявил, что в автомобиле подозреваемых на пляже Бондай нашли флаг ИГ*.
В соцсетях появилась информация, что одного из стрелков обезоружил прохожий, напав на него со спины. Мужчине удалось вырвать из рук преступника дробовик.
Израильская гостелерадиокомпания Kan уточнила, что стрельба произошла во время церемонии зажигания ханукальных свечей, на которую собрались многие представители местной еврейской общины.
* Запрещенная в России террористическая организация.