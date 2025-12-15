Лавров обсудил с генсеком ОДКБ итоги деятельности организации

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел Сергей Лавров провел встречу с генеральным секретарем ОДКБ Имангали Тасмагамбетовым, в ходе которой стороны обсудили итоги деятельности организации в 2025 году, сообщили в российском МИД.
"Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров провел встречу с Генеральным секретарем Организации Договора о коллективной безопасности И.Н.Тасмагамбетовым. Обсуждены основные итоги деятельности в рамках ОДКБ в 2025 году, включая результаты состоявшейся в Бишкеке 27 ноября сессии Совета коллективной безопасности Организации", - говорится в сообщении ведомства, опубликованном на официально сайте.
Лавров также выразил признательность завершающему свою работу в должности генсека ОДКБ Тасмагамбетову, подчеркнув его вклад в развитие системы коллективной безопасности и укрепление союзнического взаимодействия по линии организации.
