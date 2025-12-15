https://ria.ru/20251215/mid-2062082938.html
Глава МИД Ирана посетит Россию для переговоров с Лавровым
Глава МИД Ирана посетит Россию для переговоров с Лавровым - РИА Новости, 15.12.2025
Глава МИД Ирана посетит Россию для переговоров с Лавровым
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи посетит РФ 17 декабря, запланированы переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, сообщили в российском... РИА Новости, 15.12.2025
2025-12-15T11:27:00+03:00
2025-12-15T11:27:00+03:00
2025-12-15T11:49:00+03:00
в мире
россия
белоруссия
москва
аббас аракчи
сергей лавров
мид ирана
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/19/2001505317_0:71:1152:719_1920x0_80_0_0_64e89acee8bcced6e267134ccce72823.jpg
https://ria.ru/20251212/iran-2061628649.html
https://ria.ru/20251212/putin-2061743825.html
россия
белоруссия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/19/2001505317_8:0:1139:848_1920x0_80_0_0_d7e3737d57448fc04bb856b796e7f085.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, белоруссия, москва, аббас аракчи, сергей лавров, мид ирана, госдума рф
В мире, Россия, Белоруссия, Москва, Аббас Аракчи, Сергей Лавров, МИД Ирана, Госдума РФ
Глава МИД Ирана посетит Россию для переговоров с Лавровым
МИД: глава МИД Ирана посетит Россию 7 декабря для переговоров с Лавровым
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи посетит РФ 17 декабря, запланированы переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, сообщили в российском дипведомстве.
Ранее официальный представитель МИД Ирана
Исмаил Багаи сообщил РИА Новости, что Аракчи
посетит с визитом Белоруссию
15 декабря и Россию
16-17 декабря. Багаи уточнил, что 16 декабря Аракчи встретится с представителями Госдумы
, 17 декабря - с Сергеем Лавровым
.
"Семнадцатого декабря министр иностранных дел Исламской Республики Иран Аббас Аракчи посетит Москву
с рабочим визитом. Запланированы его переговоры с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Викторовичем Лавровым", - говорится в сообщении на сайте МИД.
Там отметили, что главы внешнеполитических ведомств намерены подробно обсудить актуальную международную проблематику, включая ситуацию вокруг иранской ядерной программы, а также обменяться мнениями по региональным сюжетам, представляющим взаимный интерес.
"Отдельное внимание будет уделено текущим вопросам традиционно насыщенной двусторонней повестки дня российско-иранских отношений, вышедших на качественно новый уровень всеобъемлющего стратегического партнерства после вступления в силу 2 октября 2025 года нового межгосударственного договора", - заключили в ведомстве.