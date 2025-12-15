Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Ирана посетит Россию для переговоров с Лавровым
11:27 15.12.2025 (обновлено: 11:49 15.12.2025)
Глава МИД Ирана посетит Россию для переговоров с Лавровым
Глава МИД Ирана посетит Россию для переговоров с Лавровым
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи посетит РФ 17 декабря, запланированы переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, сообщили в российском... РИА Новости, 15.12.2025
Глава МИД Ирана посетит Россию для переговоров с Лавровым

© Фото : МИД РоссииМинистр иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© Фото : МИД России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи. Архивное фото
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи посетит РФ 17 декабря, запланированы переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, сообщили в российском дипведомстве.
Ранее официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи сообщил РИА Новости, что Аракчи посетит с визитом Белоруссию 15 декабря и Россию 16-17 декабря. Багаи уточнил, что 16 декабря Аракчи встретится с представителями Госдумы, 17 декабря - с Сергеем Лавровым.
Президент Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан во время встречи - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
Иран настроен на реализацию Договора о стратегическом партнерстве с Россией
12 декабря, 12:27
"Семнадцатого декабря министр иностранных дел Исламской Республики Иран Аббас Аракчи посетит Москву с рабочим визитом. Запланированы его переговоры с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Викторовичем Лавровым", - говорится в сообщении на сайте МИД.
Там отметили, что главы внешнеполитических ведомств намерены подробно обсудить актуальную международную проблематику, включая ситуацию вокруг иранской ядерной программы, а также обменяться мнениями по региональным сюжетам, представляющим взаимный интерес.
"Отдельное внимание будет уделено текущим вопросам традиционно насыщенной двусторонней повестки дня российско-иранских отношений, вышедших на качественно новый уровень всеобъемлющего стратегического партнерства после вступления в силу 2 октября 2025 года нового межгосударственного договора", - заключили в ведомстве.
Президент РФ Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан во время встречи в Ашхабаде - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
Президент Ирана обсудил с Путиным двусторонние договоренности
12 декабря, 19:02
 
