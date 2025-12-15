Россия оказывает политическую поддержку Венесуэле, заявили в МИД

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Россия оказывает необходимую политическую поддержку Венесуэле и считает, что будет найден логичный выход из сложившейся на юге Карибского моря ситуации, рассказал глава латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин.