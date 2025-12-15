Россия оказывает политическую поддержку Венесуэле, заявили в МИД

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Россия оказывает необходимую политическую поддержку Венесуэле и считает, что будет найден логичный выход из сложившейся на юге Карибского моря ситуации, рассказал глава латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин.
"Мы, безусловно, оказываем необходимую политическую поддержку братскому венесуэльскому народу в этот непростой этап. Мы считаем, что здравомыслие должно победить, и будет найден логичный, правильный выход из той ситуации, которая сложилась сейчас в южной части Карибского моря", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о напряженности между Венесуэлой и США.
США оправдывают военное присутствие в Карибском регионе борьбой с наркоторговлей. В сентябре и октябре они неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Канал NBC в конце сентября отметил, что американские вооруженные силы работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри республики. Трамп 3 ноября выразил мнение, что дни венесуэльского президента Николаса Мадуро во главе страны сочтены, при этом он заверил, что Штаты не планируют воевать с республикой. В Каракасе эти действия расценили как провокацию, направленную на дестабилизацию региона, и как нарушение международных соглашений о демилитаризованном и безъядерном статусе Карибского бассейна.
