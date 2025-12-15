СМИ: Уиткофф и Кушнер могут провести брифинг по урегулированию в Газе

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера, основатель компании Affinity Partners Джаред Кушнер могут провести брифинг для министров иностранных дел стран ЕС в понедельник о своих усилиях по урегулированию в секторе Газа, пишет издание Politico со ссылкой на европейских дипломатов.