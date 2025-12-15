Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Уиткофф и Кушнер могут провести брифинг по урегулированию в Газе
10:18 15.12.2025 (обновлено: 10:25 15.12.2025)
СМИ: Уиткофф и Кушнер могут провести брифинг по урегулированию в Газе
СМИ: Уиткофф и Кушнер могут провести брифинг по урегулированию в Газе
Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера, основатель компании Affinity Partners Джаред Кушнер могут провести... РИА Новости, 15.12.2025
СМИ: Уиткофф и Кушнер могут провести брифинг по урегулированию в Газе

Politico: Уиткофф и Кушнер могут провести брифинг для глав МИД ЕС по Газе

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера, основатель компании Affinity Partners Джаред Кушнер могут провести брифинг для министров иностранных дел стран ЕС в понедельник о своих усилиях по урегулированию в секторе Газа, пишет издание Politico со ссылкой на европейских дипломатов.
"Министры иностранных дел стран ЕС соберутся утром на заседании Совета по иностранным делам и, вероятно, получат брифинг по мирным усилиям в секторе Газа от посланников Трампа Джареда Кушнера и Стива Уиткоффа", - говорится в сообщении.
Отмечается, что брифинг был предложен Францией.
В воскресенье в Берлине в ведомстве канцлера начались переговоры по украинскому урегулированию при участии спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, зятя американского лидера Джареда Кушнера и Владимира Зеленского. Встреча продлилась пять часов. Позднее Уиткофф заявил о достигнутом прогрессе касательно урегулирования на переговорах с украинской делегацией в Берлине, где обсуждался план из 20 пунктов.
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
