Россия не будет молчать об убийствах журналистов на Украине, заявил МИД

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Москва не станет замалчивать убийства журналистов на Украине и будет добиваться, чтобы виновные в этих преступлениях понесли наказание, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
"В отличие от бессловесных западных правозащитных организаций, мы не станем замалчивать эту порочную и аморальную практику и будем добиваться от уполномоченных международных чиновников добросовестного исполнения ими своих должностных обязанностей. Все виновные в этих жестоких злодеяниях будут установлены и понесут заслуженное наказание", — говорится в ее комментарии.
Захарова отметила, что сознательное молчание об этих убийствах подталкивает украинских неонацистов к новым расправам. Ответственность за гибель журналистов обязаны разделить с киевским режимом и его западные покровители, добавила она.
В России 15 декабря отмечается День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей.
По данным Союза журналистов, с 2014 года в зоне боевых действий на Украине погибли 30 военкоров, из них семеро — только в этом году.