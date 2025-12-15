Рейтинг@Mail.ru
Россия не будет молчать об убийствах журналистов на Украине, заявил МИД - РИА Новости, 15.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:13 15.12.2025 (обновлено: 12:05 15.12.2025)
https://ria.ru/20251215/mid-2062061481.html
Россия не будет молчать об убийствах журналистов на Украине, заявил МИД
Россия не будет молчать об убийствах журналистов на Украине, заявил МИД - РИА Новости, 15.12.2025
Россия не будет молчать об убийствах журналистов на Украине, заявил МИД
Москва не станет замалчивать убийства журналистов на Украине и будет добиваться, чтобы виновные в этих преступлениях понесли наказание, заявила официальный... РИА Новости, 15.12.2025
2025-12-15T10:13:00+03:00
2025-12-15T12:05:00+03:00
в мире
россия
украина
мария захарова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2058957726_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4ec9ee8a949fe2c21cd730420f38e358.jpg
https://ria.ru/20251215/voenkory-2062058759.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2058957726_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_f8d96f48bdcafde6dc362c16eaa8447e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, мария захарова
В мире, Россия, Украина, Мария Захарова
Россия не будет молчать об убийствах журналистов на Украине, заявил МИД

МИД: РФ не будет замалчивать порочные убийства журналистов на Украине

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Москва не станет замалчивать убийства журналистов на Украине и будет добиваться, чтобы виновные в этих преступлениях понесли наказание, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
"В отличие от бессловесных западных правозащитных организаций, мы не станем замалчивать эту порочную и аморальную практику и будем добиваться от уполномоченных международных чиновников добросовестного исполнения ими своих должностных обязанностей. Все виновные в этих жестоких злодеяниях будут установлены и понесут заслуженное наказание", — говорится в ее комментарии.
Захарова отметила, что сознательное молчание об этих убийствах подталкивает украинских неонацистов к новым расправам. Ответственность за гибель журналистов обязаны разделить с киевским режимом и его западные покровители, добавила она.
В России 15 декабря отмечается День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей.
По данным Союза журналистов, с 2014 года в зоне боевых действий на Украине погибли 30 военкоров, из них семеро — только в этом году.
Офис Союза журналистов России - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
В Союзе журналистов рассказали о поддержке семей погибших военкоров
10:02
 
В миреРоссияУкраинаМария Захарова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала