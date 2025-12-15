Россия не будет молчать об убийствах журналистов на Украине, заявил МИД

"В отличие от бессловесных западных правозащитных организаций, мы не станем замалчивать эту порочную и аморальную практику и будем добиваться от уполномоченных международных чиновников добросовестного исполнения ими своих должностных обязанностей. Все виновные в этих жестоких злодеяниях будут установлены и понесут заслуженное наказание", — говорится в ее комментарии.