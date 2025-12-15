МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Новая глава Секретной разведывательной службы Британии Блейз Метревели начнет свою работу на этом посту с обвинений в адрес России. Об этом пишет Reuters, ссылаясь на текст речи, с которой она должна выступить в понедельник.
"Экспорт хаоса — это не недостаток, а особенность российского подхода к международному взаимодействию…" — утверждает она.
При этом Метревели призвала продолжать оказывать давление на Россию и ее президента Владимира Путина.
Правительство Великобритании ранее сообщило о первом в истории страны назначении женщины на пост главы разведки Великобритании MI6. Блейз Метревели сменила на этой должности Ричарда Мура, который покинул пост осенью.
РИА Новости выяснили в июне, что вероятный отец Метревели — уроженец Украины Константин Метревели (Добровольский), который в 60-х получил британский паспорт.
В последние годы Россия не раз выражала обеспокоенность беспрецедентной активностью НАТО у своих западных границ. Альянс наращивает силы и называет это "сдерживанием агрессии".
Путин на прошлой неделе заявил, что Россия не собирается воевать с Европой, но если та сама пойдет на такой шаг, то Москва готова к этому прямо сейчас.
Лондон активно планирует провокации против России, о чем не единожды сообщала Служба внешней разведки. Это вызвано тем, что Лондон взбешен из-за безуспешности многолетних попыток нанести России стратегическое поражение, отмечают разведчики.
При этом член британской Палаты лордов Роберт Скидельски заявлял, что агрессия Великобритании связана с укоренившимися в обществе русофобскими настроениями.
