Рейтинг@Mail.ru
СМИ узнали, что новая глава MI6 подготовила России - РИА Новости, 15.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:19 15.12.2025 (обновлено: 10:23 15.12.2025)
https://ria.ru/20251215/metreveli-2062063602.html
СМИ узнали, что новая глава MI6 подготовила России
СМИ узнали, что новая глава MI6 подготовила России - РИА Новости, 15.12.2025
СМИ узнали, что новая глава MI6 подготовила России
Новая глава Секретной разведывательной службы Британии Блейз Метревели начнет свою работу на этом посту с обвинений в адрес России. Об этом пишет Reuters,... РИА Новости, 15.12.2025
2025-12-15T10:19:00+03:00
2025-12-15T10:23:00+03:00
в мире
россия
владимир путин
великобритания
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0f/2062062916_0:0:1957:1100_1920x0_80_0_0_926965071367d45f928ee95530bf4333.jpg
https://ria.ru/20251213/fazi-2061831704.html
https://ria.ru/20251207/britaniya-2060324867.html
россия
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0f/2062062618_0:371:1143:1228_1920x0_80_0_0_e8e35d96279969c3bc7571bcfb00947b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, владимир путин, великобритания
В мире, Россия, Владимир Путин, Великобритания
СМИ узнали, что новая глава MI6 подготовила России

Reuters: новая глава MI6 Метревели обвинит Россию в экспорте хаоса

© AP Photo / United Kingdom Foreign OfficeБлейз Метревели
Блейз Метревели - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© AP Photo / United Kingdom Foreign Office
Блейз Метревели. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Новая глава Секретной разведывательной службы Британии Блейз Метревели начнет свою работу на этом посту с обвинений в адрес России. Об этом пишет Reuters, ссылаясь на текст речи, с которой она должна выступить в понедельник.

"Экспорт хаоса — это не недостаток, а особенность российского подхода к международному взаимодействию…" — утверждает она.
Ракета Storm Shadow - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
На Западе выступили с призывом из-за действий Британии в отношении России
13 декабря, 12:57
При этом Метревели призвала продолжать оказывать давление на Россию и ее президента Владимира Путина.

Правительство Великобритании ранее сообщило о первом в истории страны назначении женщины на пост главы разведки Великобритании MI6. Блейз Метревели сменила на этой должности Ричарда Мура, который покинул пост осенью.

РИА Новости выяснили в июне, что вероятный отец Метревели — уроженец Украины Константин Метревели (Добровольский), который в 60-х получил британский паспорт.

В последние годы Россия не раз выражала обеспокоенность беспрецедентной активностью НАТО у своих западных границ. Альянс наращивает силы и называет это "сдерживанием агрессии".

Путин на прошлой неделе заявил, что Россия не собирается воевать с Европой, но если та сама пойдет на такой шаг, то Москва готова к этому прямо сейчас.

Лондон активно планирует провокации против России, о чем не единожды сообщала Служба внешней разведки. Это вызвано тем, что Лондон взбешен из-за безуспешности многолетних попыток нанести России стратегическое поражение, отмечают разведчики.

При этом член британской Палаты лордов Роберт Скидельски заявлял, что агрессия Великобритании связана с укоренившимися в обществе русофобскими настроениями.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
После Украины — Британия готовит обходной маневр против России
7 декабря, 08:00
 
В миреРоссияВладимир ПутинВеликобритания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала