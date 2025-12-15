Эксперт оценил инвестиции России и Индии в добычу редкоземельных металлов

https://ria.ru/20251215/metall-2062169632.html
2025-12-15T16:12:00+03:00
2025-12-15T16:12:00+03:00
2025-12-15T16:15:00+03:00
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Инвестиции России и Индии в разработку отечественных месторождений редких и редкоземельных металлов (РМ и РЗМ) могут достигать сотен миллионов долларов, рассказал РИА Новости директор института "Гиредмет" (входит в "Росатом"), члена Ассоциации редких и редкоземельных металлов, Андрей Голиней.
В начале декабря президент РФ Владимир Путин
прибыл в Индию
с двухдневным визитом. Согласно совместным заявлениям по итогам XXIII российско-индийского ежегодного саммита "Россия – Индия: проверенное временем прогрессивное партнерство, основанное на доверии и взаимном уважении", стороны выразили заинтересованность в углублении сотрудничества в области технологий разведки, обработки и переработки критически важных минералов и редкоземельных элементов.
"Вложения в развитие месторождений возможны, и они будут зависеть в большей степени от конъюнктуры и общей рыночной ситуации. Важно двум сторонам хеджировать риски, в первую очередь в противовес Китаю
, который сегодня монополизирует рынок. Речь может идти о сотнях миллионов долларов, например в литий", - ответил Голиней на вопрос о предполагаемом объеме инвестиций сторон в совместную разработку российских месторождений редкоземов.
Он отметил, что Индия сегодня переживает волну интереса к тематике редких металлов и редкоземельных металлов, которая связана с динамичным развитием таких индустрий, как электромобильность и ветроэнергетика.
Голиней подчеркнул, что индийская сторона последовательно реализует программы государственной поддержки и активно вовлекает частный бизнес для развития редкоземельного сектора.