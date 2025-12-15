Мерц сделал заявление о мире на Украине

"У нас есть шанс на настоящий мир на Украине", — цитирует его слова издание Sky News.

В свою очередь, Зеленский в прошлый понедельник отправился в Британию, где обсудил американское предложение с европейскими лидерами. Как пишут украинские издания, по итогам встречи он вновь отказался идти на уступки в вопросе территорий.