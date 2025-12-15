Рейтинг@Mail.ru
Мерц сделал заявление о мире на Украине
21:52 15.12.2025 (обновлено: 22:01 15.12.2025)
Мерц сделал заявление о мире на Украине
Мерц заявил о шансе на реальный мир на Украине

Канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Берлине
Канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Берлине - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© Getty Images / picture alliance / Kay Nietfeld
Канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Берлине. Архивное фото
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц на пресс-конференции с Владимиром Зеленским по итогам переговоров в Берлине заявил о шансе на достижение настоящего мира на Украине.
"У нас есть шанс на настоящий мир на Украине", — цитирует его слова издание Sky News.
Сотрудники службы протокола вывешивают флаг Украины перед приездом Владимира Зеленского в Брюссель - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
В Германии сообщили, кто решит исход переговоров по Украине
20:43
В минувшее воскресенье в Берлине начались переговоры по украинскому урегулированию при участии спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, зятя американского лидера Джареда Кушнера и Владимира Зеленского. Встреча продлилась пять часов. Позднее Уиткофф заявил о достигнутом прогрессе касательно урегулирования на переговорах с украинской делегацией в Берлине, где обсуждался план из 20 пунктов. В понедельник в Берлине продолжился второй раунд переговоров по мирному плану в отношении конфликта.
Обсуждение инициативы Вашингтона
В начале декабря Владимир Путин принял в Кремле спецпосланника Стивена Уиткоффа и зятя президента США Джареда Кушнера. Стороны около пяти часов обсуждали суть американской мирной инициативы, но компромиссный вариант найти пока не удалось.
Как позднее заявил российский лидер, Вашингтон разделил 27 пунктов изначального плана на четыре пакета и предложил разбирать их отдельно. Он уточнил, что прошелся почти по каждому из них, были вопросы, с которыми Москва не согласна.
В свою очередь, Зеленский в прошлый понедельник отправился в Британию, где обсудил американское предложение с европейскими лидерами. Как пишут украинские издания, по итогам встречи он вновь отказался идти на уступки в вопросе территорий.
Владимир Зеленский в Берлине - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
В Раде набросились на Зеленского из-за выходки на переговорах
19:21
 
