Мерц: ЕС и США договорились о предоставлении Киеву гарантий безопасности - РИА Новости, 15.12.2025
20:43 15.12.2025
https://ria.ru/20251215/merts-2062232331.html
Мерц: ЕС и США договорились о предоставлении Киеву гарантий безопасности
Страны ЕС и США договорились о предоставлении гарантий безопасности для Украины, схожих с 5-й статьей НАТО, утверждает канцлер Германии Фридрих Мерц. РИА Новости, 15.12.2025
Мерц: ЕС и США договорились о предоставлении Киеву гарантий безопасности

Мерц: ЕС и США договорились о предоставлении Украине гарантий безопасности

БЕРЛИН, 15 дек - РИА Новости. Страны ЕС и США договорились о предоставлении гарантий безопасности для Украины, схожих с 5-й статьей НАТО, утверждает канцлер Германии Фридрих Мерц.
"Это действительно далеко идущее, содержательное соглашение, какого у нас раньше не было: и европейцы, и американцы совместно готовы предоставить Украине гарантии безопасности. Президент Зеленский при этом сослался на статью 5 договора НАТО — то есть речь идёт о схожих гарантиях безопасности для Украины", - сказал Мерц. Пресс-конференция транслировалась на сайте правительства ФРГ.
Политик отметил, что американская сторона "политически, а в перспективе и юридически взяла на себя соответствующие обязательства".
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Россия не получит доступа к замороженным активам, заявил Мерц
20:36
 
В миреУкраинаГерманияСШАФридрих МерцНАТОЕвросоюз
 
 
