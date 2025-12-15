https://ria.ru/20251215/merts-2062232331.html
Мерц: ЕС и США договорились о предоставлении Киеву гарантий безопасности
Мерц: ЕС и США договорились о предоставлении Киеву гарантий безопасности
Страны ЕС и США договорились о предоставлении гарантий безопасности для Украины, схожих с 5-й статьей НАТО, утверждает канцлер Германии Фридрих Мерц. РИА Новости, 15.12.2025
в мире
украина
германия
сша
фридрих мерц
нато
евросоюз
