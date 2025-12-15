Рейтинг@Mail.ru
Умер популярный в Екатеринбурге блогер Алексей Мельников
11:02 15.12.2025 (обновлено: 11:03 15.12.2025)
Умер популярный в Екатеринбурге блогер Алексей Мельников
Скончался известный блогер Алексей Мельников, снимавший обзоры на рестораны, кафе и интересные места в Екатеринбурге, об этом сообщила в социальных сетях его... РИА Новости, 15.12.2025
екатеринбург, общество, алексей мельников (блогер)
Екатеринбург, Общество, Алексей Мельников (блогер)
Умер популярный в Екатеринбурге блогер Алексей Мельников

Умер известный в Екатеринбурге гастроблогер Алексей Мельников

© Фото : соцсети блогераБлогер Алексей Мельников
Блогер Алексей Мельников - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© Фото : соцсети блогера
Блогер Алексей Мельников. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 дек - РИА Новости. Скончался известный блогер Алексей Мельников, снимавший обзоры на рестораны, кафе и интересные места в Екатеринбурге, об этом сообщила в социальных сетях его супруга Марина.
«
"Сегодня случилось горе. Ушел из жизни любимый мужчина, отец и сын", - говорится в сообщении.
О причинах смерти блогера не сообщается.
Алексей Мельников был известен как создатель паблика "Афиша Екатеринбург", а также личного блога "Мельников в городе". Он публиковал обзоры на екатеринбургские кафе и рестораны, различные интересные места, рассказывал о жизни города. Его аудитория насчитывала более сотни тысяч человек.
 
Екатеринбург Общество Алексей Мельников (блогер)
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
