https://ria.ru/20251215/melnikov-2062075149.html
Умер популярный в Екатеринбурге блогер Алексей Мельников
Умер популярный в Екатеринбурге блогер Алексей Мельников - РИА Новости, 15.12.2025
Умер популярный в Екатеринбурге блогер Алексей Мельников
Скончался известный блогер Алексей Мельников, снимавший обзоры на рестораны, кафе и интересные места в Екатеринбурге, об этом сообщила в социальных сетях его... РИА Новости, 15.12.2025
2025-12-15T11:02:00+03:00
2025-12-15T11:02:00+03:00
2025-12-15T11:03:00+03:00
екатеринбург
общество
алексей мельников (блогер)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0f/2062074427_0:148:960:688_1920x0_80_0_0_71858dd3c454bc361bf9da4453b0bc1f.jpg
екатеринбург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0f/2062074427_0:159:960:879_1920x0_80_0_0_f347e4b87c7e5e4a9b8b4df4ca6836b5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
екатеринбург, общество, алексей мельников (блогер)
Екатеринбург, Общество, Алексей Мельников (блогер)
Умер популярный в Екатеринбурге блогер Алексей Мельников
Умер известный в Екатеринбурге гастроблогер Алексей Мельников
ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 дек - РИА Новости. Скончался известный блогер Алексей Мельников, снимавший обзоры на рестораны, кафе и интересные места в Екатеринбурге, об этом сообщила в социальных сетях его супруга Марина.
«
"Сегодня случилось горе. Ушел из жизни любимый мужчина, отец и сын", - говорится в сообщении.
О причинах смерти блогера не сообщается.
Алексей Мельников был известен как создатель паблика "Афиша Екатеринбург", а также личного блога "Мельников в городе". Он публиковал обзоры на екатеринбургские кафе и рестораны, различные интересные места, рассказывал о жизни города. Его аудитория насчитывала более сотни тысяч человек.