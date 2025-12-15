Умер популярный в Екатеринбурге блогер Алексей Мельников

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 дек - РИА Новости. Скончался известный блогер Алексей Мельников, снимавший обзоры на рестораны, кафе и интересные места в Екатеринбурге, об этом сообщила в социальных сетях его супруга Марина.

"Сегодня случилось горе. Ушел из жизни любимый мужчина, отец и сын", - говорится в сообщении.

Алексей Мельников был известен как создатель паблика "Афиша Екатеринбург", а также личного блога "Мельников в городе". Он публиковал обзоры на екатеринбургские кафе и рестораны, различные интересные места, рассказывал о жизни города. Его аудитория насчитывала более сотни тысяч человек.