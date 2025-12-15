https://ria.ru/20251215/meditsina-2062022829.html
В России займутся развитием персонализированной медицины
В России займутся развитием персонализированной медицины - РИА Новости, 15.12.2025
В России займутся развитием персонализированной медицины
Власти России займутся внедрением новых генетических технологий и развитием персонализированной медицины в рамках стратегии развития здравоохранения, следует из РИА Новости, 15.12.2025
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Власти России займутся внедрением новых генетических технологий и развитием персонализированной медицины в рамках стратегии развития здравоохранения, следует из документа, с которым ознакомилось РИА Новости.
В нем определены основные задачи развития здравоохранения в РФ
на перспективу до 2030 года.
Одной из них станет развитие технологий персонализированной медицины. Этот подход учитывает индивидуальные особенности конкретного пациента при выборе тактики лечения и профилактике заболеваний.
Также документом предусмотрено внедрение новых медицинских и генетических технологий, разработанных научными, медицинскими и образовательными организациями. Речь идет в том числе о технологиях фармакогенетики и предиктивной генетики.
Фармакогенетика рассматривает влияние генетических факторов на эффект, который тот или иной лекарственный препарат оказывает на конкретного пациента. А предиктивная медицина направлена на выявление наследственной предрасположенности к заболеваниям для их профилактики.