В России займутся развитием персонализированной медицины

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Власти России займутся внедрением новых генетических технологий и развитием персонализированной медицины в рамках стратегии развития здравоохранения, следует из документа, с которым ознакомилось РИА Новости.

В нем определены основные задачи развития здравоохранения в РФ на перспективу до 2030 года.

Одной из них станет развитие технологий персонализированной медицины. Этот подход учитывает индивидуальные особенности конкретного пациента при выборе тактики лечения и профилактике заболеваний.

Также документом предусмотрено внедрение новых медицинских и генетических технологий, разработанных научными, медицинскими и образовательными организациями. Речь идет в том числе о технологиях фармакогенетики и предиктивной генетики.