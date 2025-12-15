Рейтинг@Mail.ru
В России займутся развитием персонализированной медицины - РИА Новости, 15.12.2025
02:53 15.12.2025
В России займутся развитием персонализированной медицины
В России займутся развитием персонализированной медицины - РИА Новости, 15.12.2025
В России займутся развитием персонализированной медицины
Власти России займутся внедрением новых генетических технологий и развитием персонализированной медицины в рамках стратегии развития здравоохранения, следует из РИА Новости, 15.12.2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
россия, общество, здоровье - общество
Россия, Общество, Здоровье - Общество
В России займутся развитием персонализированной медицины

РИА Новости: В России будут внедрять новые генетические технологии в медицине

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Власти России займутся внедрением новых генетических технологий и развитием персонализированной медицины в рамках стратегии развития здравоохранения, следует из документа, с которым ознакомилось РИА Новости.
В нем определены основные задачи развития здравоохранения в РФ на перспективу до 2030 года.
Монстр на фасаде Национального дворца Пена, Португалия - РИА Новости, 1920, 25.05.2025
Человек исчезнет как вид: генетики предсказывают новый тип существ
25 мая, 08:50
Одной из них станет развитие технологий персонализированной медицины. Этот подход учитывает индивидуальные особенности конкретного пациента при выборе тактики лечения и профилактике заболеваний.
Также документом предусмотрено внедрение новых медицинских и генетических технологий, разработанных научными, медицинскими и образовательными организациями. Речь идет в том числе о технологиях фармакогенетики и предиктивной генетики.
Фармакогенетика рассматривает влияние генетических факторов на эффект, который тот или иной лекарственный препарат оказывает на конкретного пациента. А предиктивная медицина направлена на выявление наследственной предрасположенности к заболеваниям для их профилактики.
Медицинский сотрудник - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
Закон о персонализированной медицине требует изменения, считает эксперт
20 февраля, 15:30
 
