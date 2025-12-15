Рейтинг@Mail.ru
Историческая мечеть Москвы откроется после реставрации 19 декабря
Историческая мечеть Москвы откроется после реставрации 19 декабря
Коллективные молитвы в Исторической мечети Москвы - самом старом из сохранившихся мусульманских храмов столицы – возобновляются после реставрационных работ в...
МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Коллективные молитвы в Исторической мечети Москвы - самом старом из сохранившихся мусульманских храмов столицы – возобновляются после реставрационных работ в предстоящую пятницу, 19 декабря, сообщил председатель Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ), муфтий Равиль Гайнутдин.
"В предстоящую пятницу, в день Джума (коллективная молитва – ред.) мы открываем после реставрации Историческую мечеть Москвы – самый старый из сохранившихся мусульманских храмов столицы. Ему исполняется 200 лет, а сама Татарская слобода, центром которой стала эта мечеть, ведет свою историю с XIV века. Примечательно, что участок земли для этой мечети пожертвовал общине бухарский купец Назарбай Хошалов", - рассказал муфтий Равиль Гайнутдин в понедельник на открытии XXI Международного мусульманского форума в Москве.
XXI Международный мусульманский форум "Мир и доверие в эпоху деглобализации: исламский взгляд на вызовы современности" открылся в понедельник в российской столице. В работе форума принимают участие представители религиозных организаций России и стран арабо-мусульманского мира, политические и общественные деятели. В рамках мероприятия в честь 80-летия Великой Победы и Года защитника Отечества состоится выставка произведений изобразительного искусства "Мусульмане на защите Родины".
