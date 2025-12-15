Историческая мечеть Москвы откроется после реставрации 19 декабря

"В предстоящую пятницу, в день Джума (коллективная молитва – ред.) мы открываем после реставрации Историческую мечеть Москвы – самый старый из сохранившихся мусульманских храмов столицы. Ему исполняется 200 лет, а сама Татарская слобода, центром которой стала эта мечеть, ведет свою историю с XIV века. Примечательно, что участок земли для этой мечети пожертвовал общине бухарский купец Назарбай Хошалов", - рассказал муфтий Равиль Гайнутдин в понедельник на открытии XXI Международного мусульманского форума в Москве.