В МЧС рассказали о состоянии туристов, найденных в Пермском крае

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Спасатели обнаружили всех 13 туристов, пропавших более суток назад возле горы Ослянка в Пермском крае, в пяти километрах от турбазы, их состояние удовлетворительное, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.