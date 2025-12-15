Рейтинг@Mail.ru
В МЧС рассказали о состоянии туристов, найденных в Пермском крае
15:46 15.12.2025 (обновлено: 15:49 15.12.2025)
В МЧС рассказали о состоянии туристов, найденных в Пермском крае
В МЧС рассказали о состоянии туристов, найденных в Пермском крае - РИА Новости, 15.12.2025
В МЧС рассказали о состоянии туристов, найденных в Пермском крае
Спасатели обнаружили всех 13 туристов, пропавших более суток назад возле горы Ослянка в Пермском крае, в пяти километрах от турбазы, их состояние... РИА Новости, 15.12.2025
пермский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, происшествия
Пермский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Происшествия
В МЧС рассказали о состоянии туристов, найденных в Пермском крае

МЧС: у найденных в Пермском крае туристов удовлетворительное состояние

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Спасатели обнаружили всех 13 туристов, пропавших более суток назад возле горы Ослянка в Пермском крае, в пяти километрах от турбазы, их состояние удовлетворительное, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"Спасатели обнаружили всех туристов в пяти километрах от турбазы. Людей доставляют на базу, по предварительной информации, состояние удовлетворительное", - говорится в сообщении.
СК возбудил дело по факту исчезновения туристов в Пермском крае
Пермский крайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)РоссияПроисшествия
 
 
