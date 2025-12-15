МЧС не может привлечь вертолет для поиска туристов в Пермском крае

ПЕРМЬ, 15 дек – РИА Новости. Вертолет для поиска туристов на горе Ослянка Пермского края на данный момент не могут привлечь из-за низкой видимости и сильных порывов ветра, сообщил РИА Новости замначальника главного управления МЧС РФ региона Денис Говоров.