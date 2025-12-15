В MAX появился режим "Семейная защита"

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Национальная платформа MAX добавила режим "Семейная защита", позволяющий обезопасить близких от злоумышленников.

« "Это набор настроек в профиле MAX, который поможет оградить детей, старших родственников и других членов семьи от мошенников, спама и нежелательного контента. Для запуска режима необходимо обновить приложение", — говорится в релизе.

Владелец режима может управлять настройками приватности участников: регулировать, кто может писать, звонить и добавлять в чаты пользователя, а также определять, какой контент он будет видеть. Подключить к "Семейной защите" можно только тех, кто есть в контактах.

Чтобы установить этот режим у себя и близких, нужно:

зайти в раздел "Приватность" в профиле;

выбрать "Семейную защиту" и нажать кнопку "Создать защиту";

отправить другому пользователю появившийся на экране код для подключения.

Тот, в свою очередь, должен также зайти в раздел "Семейная защита", нажать на кнопку "Вступить по коду" и ввести шестизначное число.

« "Код действителен в течение десяти минут и может быть использован только один раз. Создатель режима увидит в списке всех, кто присоединился", — отмечается в публикации.