В MAX появился режим "Семейная защита"

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Национальная платформа MAX добавила режим "Семейная защита", позволяющий обезопасить близких от злоумышленников.
"Это набор настроек в профиле MAX, который поможет оградить детей, старших родственников и других членов семьи от мошенников, спама и нежелательного контента. Для запуска режима необходимо обновить приложение", — говорится в релизе.
Владелец режима может управлять настройками приватности участников: регулировать, кто может писать, звонить и добавлять в чаты пользователя, а также определять, какой контент он будет видеть. Подключить к "Семейной защите" можно только тех, кто есть в контактах.
Чтобы установить этот режим у себя и близких, нужно:
- зайти в раздел "Приватность" в профиле;
- выбрать "Семейную защиту" и нажать кнопку "Создать защиту";
- отправить другому пользователю появившийся на экране код для подключения.
Тот, в свою очередь, должен также зайти в раздел "Семейная защита", нажать на кнопку "Вступить по коду" и ввести шестизначное число.
"Код действителен в течение десяти минут и может быть использован только один раз. Создатель режима увидит в списке всех, кто присоединился", — отмечается в публикации.
Компания VK в марте запустила бета-версию цифровой платформы МAX, через которую пользователи могут переписываться, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы размером до четырех гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play. С 1 сентября МAX стал обязательным для предустановки на смартфоны и планшеты. Развивает сервис "дочка" VK — "Коммуникационная платформа".
