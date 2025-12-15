Рейтинг@Mail.ru
В MAX появился режим "Семейная защита" - РИА Новости, 15.12.2025
14:04 15.12.2025 (обновлено: 14:53 15.12.2025)
В MAX появился режим "Семейная защита"
В MAX появился режим "Семейная защита" - РИА Новости, 15.12.2025
В MAX появился режим "Семейная защита"
Национальная платформа MAX добавила режим "Семейная защита", позволяющий обезопасить близких от злоумышленников. РИА Новости, 15.12.2025
2025-12-15T14:04:00+03:00
2025-12-15T14:53:00+03:00
технологии, мессенджер max, россия
Технологии, Мессенджер Max, Россия
В MAX появился режим "Семейная защита"

Национальная платформа MAX добавила режим семейной защиты

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМессенджер MAX
Мессенджер MAX - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Мессенджер MAX. Архивное фото
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Национальная платформа MAX добавила режим "Семейная защита", позволяющий обезопасить близких от злоумышленников.
"Это набор настроек в профиле MAX, который поможет оградить детей, старших родственников и других членов семьи от мошенников, спама и нежелательного контента. Для запуска режима необходимо обновить приложение", — говорится в релизе.
Владелец режима может управлять настройками приватности участников: регулировать, кто может писать, звонить и добавлять в чаты пользователя, а также определять, какой контент он будет видеть. Подключить к "Семейной защите" можно только тех, кто есть в контактах.
Чтобы установить этот режим у себя и близких, нужно:
  • зайти в раздел "Приватность" в профиле;
  • выбрать "Семейную защиту" и нажать кнопку "Создать защиту";
  • отправить другому пользователю появившийся на экране код для подключения.
Тот, в свою очередь, должен также зайти в раздел "Семейная защита", нажать на кнопку "Вступить по коду" и ввести шестизначное число.
"Код действителен в течение десяти минут и может быть использован только один раз. Создатель режима увидит в списке всех, кто присоединился", — отмечается в публикации.
Компания VK в марте запустила бета-версию цифровой платформы МAX, через которую пользователи могут переписываться, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы размером до четырех гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play. С 1 сентября МAX стал обязательным для предустановки на смартфоны и планшеты. Развивает сервис "дочка" VK — "Коммуникационная платформа".
