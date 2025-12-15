Российский холдинг провел кулинарный мастер-класс на шоу в Пекине

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Российский агропромышленный холдинг провел мастер-класс по приготовлению стейка на шоу в Пекине, мероприятие организовал Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ), говорится в сообщении центра.

"На прошедшем в Пекине шоу Discover Russia ведущий российский агропромышленный холдинг провел мастер-класс по приготовлению идеального стейка. Мероприятие, организованное Российским экспортным центром (РЭЦ, Группа ВЭБ) под эгидой национального бренда "Сделано в России", прошло на площадке Посольства России в Китае, подчеркивая стратегическое значение двустороннего торгового диалога", - сказано в сообщении.

Бренд-повар компании "Мираторг" Дмитрий Лазько не только раскрыл нюансы работы с мясом, но и поделился рецептом идеальной прожарки. Особый интерес у гостей вызвала его кулинарная коллаборация со знаменитым китайским блогером Coco, которая помогла готовить мясо молодых бычков, наглядно демонстрируя адаптацию российского продукта под вкусы местной аудитории.

"С нами уже работают многие рестораны в Пекине, где продается наше мраморное мясо. Такие события - отличная возможность не только укрепить партнерства, но и показать конечному потребителю высочайшее качество и культуру потребления продукции из России", - отметил Дмитрий Лазько.

Активность "Мираторга" в Китае является частью системной работы по развитию экспорта. Продукция холдинга, известная на внутреннем рынке, уже представлена во многих странах мира, и китайское направление остается одним из ключевых. Проведение мастер-класса усиливает имидж российских продовольственных брендов как современных, качественных и открытых для международного сотрудничества.