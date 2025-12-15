В Марокко выросло число жертв наводнений

КАИР, 15 дек - РИА Новости. Число жертв наводнений в провинции Сафи на западе Марокко увеличилось до 21, сообщил телеканал Число жертв наводнений в провинции Сафи на западе Марокко увеличилось до 21, сообщил телеканал MEDI1TV со ссылкой на местные власти.

Ранее сообщалось о 14 погибших и 32 пострадавших. В воскресенье на регион Сафи, расположенный на побережье Атлантического океана, обрушились дожди с грозами, которые привели затем к наводнениям.

"Местные власти в регионе Сафи сообщили, что число жертв дождей с грозами, обрушившихся на регион в воскресенье, и вызванных ими наводнений достигло 21", - говорится в сообщении телеканала.