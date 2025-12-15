https://ria.ru/20251215/marokko-2062019400.html
В Марокко выросло число жертв наводнений
Число жертв наводнений в провинции Сафи на западе Марокко увеличилось до 21, сообщил телеканал MEDI1TV со ссылкой на местные власти. РИА Новости, 15.12.2025
КАИР, 15 дек - РИА Новости.
Число жертв наводнений в провинции Сафи на западе Марокко увеличилось до 21, сообщил телеканал MEDI1TV
со ссылкой на местные власти.
Ранее сообщалось о 14 погибших и 32 пострадавших. В воскресенье на регион Сафи, расположенный на побережье Атлантического океана, обрушились дожди с грозами, которые привели затем к наводнениям.
"Местные власти в регионе Сафи сообщили, что число жертв дождей с грозами, обрушившихся на регион в воскресенье, и вызванных ими наводнений достигло 21", - говорится в сообщении телеканала.
По информации марокканских СМИ, в городе Сафи, административном центре одноименной провинции, затопило около 70 домов и магазинов, паводки смыли десять автомобилей, нанесен ущерб дорогам.