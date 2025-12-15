В Марокко выросло число жертв наводнений

КАИР, 15 дек - РИА Новости. Число жертв наводнений в провинции Сафи на западе Марокко увеличилось до 14, пострадали 32 человека, сообщила газета Hespress со ссылкой на местные власти.
Ранее сообщалось о семи погибших. В воскресенье на город Сафи и одноименный регион, расположенные на побережье Атлантического океана, обрушились дожди с грозами, которые привели затем к наводнениям.
"Число погибших в результате зафиксированных в воскресенье в регионе дождей с грозами и вызванных ими наводнений увеличилось на данный момент до 14", - говорится в сообщении газеты.
Отмечается, что в больницы были госпитализированы 32 человека. Издание также пишет, что в самом городе Сафи затопило около 70 домов и магазинов, паводки смыли десять автомобилей, нанесен ущерб дорогам.