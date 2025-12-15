В Марий Эл задержали подростка, сбежавшего из-под домашнего ареста в парике

"Внешность девушки вызвала подозрение у полицейских: слишком явно просматривались мужские черты лица и фигуры. В ходе беседы парень признался стражам порядка, что находился под домашним арестом по уголовному делу, связанному с незаконным оборотом наркотиков. Несмотря на избранную меру пресечения в виде домашнего ареста, он сбежал из дома. С целью конспирации молодой человек переоделся в женскую одежду, надел парик и направился в один из районов республики", - говорится в сообщении.