В Марий Эл задержали подростка, сбежавшего из-под домашнего ареста в парике
В Марий Эл задержали подростка, сбежавшего из-под домашнего ареста в парике - РИА Новости, 15.12.2025
В Марий Эл задержали подростка, сбежавшего из-под домашнего ареста в парике
Марийские автоинспекторы задержали на трассе подростка, сбежавшего из-под домашнего ареста в женском парике и одежде, сообщает МВД республики. РИА Новости, 15.12.2025
йошкар-ола
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 дек – РИА Новости.
Марийские автоинспекторы задержали на трассе подростка, сбежавшего из-под домашнего ареста в женском парике и одежде, сообщает
МВД республики.
Во время несения службы в пригороде Йошкар-Олы
экипаж ДПС обратил внимание на стоявшую на обочине дороги девушку. Световозвращающих элементов, обеспечивающих видимость пешехода в темноте для водителей, автоинспекторы на ее одежде не заметили, поэтому остановились и подошли к ней.
"Внешность девушки вызвала подозрение у полицейских: слишком явно просматривались мужские черты лица и фигуры. В ходе беседы парень признался стражам порядка, что находился под домашним арестом по уголовному делу, связанному с незаконным оборотом наркотиков. Несмотря на избранную меру пресечения в виде домашнего ареста, он сбежал из дома. С целью конспирации молодой человек переоделся в женскую одежду, надел парик и направился в один из районов республики", - говорится в сообщении.
Автоинспекторы оперативно доставили подростка в отдел полиции, где он был передан родителям.
"В связи с тем, что злоумышленник нарушил запрет, суд изменил ему меру пресечения в виде домашнего ареста на более строгую", - подчеркивается в сообщении.