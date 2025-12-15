Рейтинг@Mail.ru
В Марий Эл задержали подростка, сбежавшего из-под домашнего ареста в парике - РИА Новости, 15.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:34 15.12.2025
https://ria.ru/20251215/marja-2062140901.html
В Марий Эл задержали подростка, сбежавшего из-под домашнего ареста в парике
В Марий Эл задержали подростка, сбежавшего из-под домашнего ареста в парике - РИА Новости, 15.12.2025
В Марий Эл задержали подростка, сбежавшего из-под домашнего ареста в парике
Марийские автоинспекторы задержали на трассе подростка, сбежавшего из-под домашнего ареста в женском парике и одежде, сообщает МВД республики. РИА Новости, 15.12.2025
2025-12-15T14:34:00+03:00
2025-12-15T14:34:00+03:00
происшествия
йошкар-ола
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
https://ria.ru/20250813/kuban-2035009099.html
йошкар-ола
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, йошкар-ола
Происшествия, Йошкар-Ола
В Марий Эл задержали подростка, сбежавшего из-под домашнего ареста в парике

В Марий Эл задержали сбежавшего из-под ареста в женском парике подростка

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 дек – РИА Новости. Марийские автоинспекторы задержали на трассе подростка, сбежавшего из-под домашнего ареста в женском парике и одежде, сообщает МВД республики.
Во время несения службы в пригороде Йошкар-Олы экипаж ДПС обратил внимание на стоявшую на обочине дороги девушку. Световозвращающих элементов, обеспечивающих видимость пешехода в темноте для водителей, автоинспекторы на ее одежде не заметили, поэтому остановились и подошли к ней.
"Внешность девушки вызвала подозрение у полицейских: слишком явно просматривались мужские черты лица и фигуры. В ходе беседы парень признался стражам порядка, что находился под домашним арестом по уголовному делу, связанному с незаконным оборотом наркотиков. Несмотря на избранную меру пресечения в виде домашнего ареста, он сбежал из дома. С целью конспирации молодой человек переоделся в женскую одежду, надел парик и направился в один из районов республики", - говорится в сообщении.
Автоинспекторы оперативно доставили подростка в отдел полиции, где он был передан родителям.
"В связи с тем, что злоумышленник нарушил запрет, суд изменил ему меру пресечения в виде домашнего ареста на более строгую", - подчеркивается в сообщении.
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
На Кубани задержали последнего из шести сбежавших иностранцев
13 августа, 14:06
 
ПроисшествияЙошкар-Ола
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала