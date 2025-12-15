Рейтинг@Mail.ru
03:46 15.12.2025
Россияне съедают треть всех мандаринов в предновогодние недели
Россияне съедают треть всех мандаринов в предновогодние недели
Россияне за 2025 год съедят порядка 1 миллиона тонн мандаринов, при этом треть из них в предновогодние недели, рассказали РИА Новости в Россельхозбанке.
Дарья Буймова
Дарья Буймова
экономика, россия, россельхозбанк, новый год
Экономика, Россия, Россельхозбанк, Новый год
Россияне съедают треть всех мандаринов в предновогодние недели

РИА Новости: россияне за год съедят около миллиона тонн мандаринов

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Россияне за 2025 год съедят порядка 1 миллиона тонн мандаринов, при этом треть из них в предновогодние недели, рассказали РИА Новости в Россельхозбанке.
"В среднем за год мандарины занимают порядка 10% в "фруктовой тарелке" россиянина. Однако в зимний период, особенно в предновогодние недели, их доля возрастает кратно: на это время приходится порядка трети всего годового объема потребления... Ежегодный спрос, составляющий порядка 1 миллиона тонн, реализуется импортом", - говорится в сообщении.
Также там отметили, что собственное производство мандаринов в России почти не развито из-за климата.
