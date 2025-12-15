Максакову* оштрафовали за нарушение закона об иноагентах

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Пресненский суд Москвы оштрафовал на 30 тысяч рублей певицу Марию Максакову* за нарушение закона об иностранных агентах, сообщили РИА Новости в суде.

"Максаковой-Игенбергс М.П.* назначено наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей", - рассказали в суде.

Ее признали виновной в непредставлении иностранным агентом сведений о себе в уполномоченный орган.

Пресненский суд столицы в конце сентября заочно приговорил Максакову * к 4,5 годам по уголовному делу о призывах к деятельности против России и неисполнении обязанностей иноагента. Причиной возбуждения дела против оперной певицы стало видео с дискредитацией СВО, которое Максакова* опубликовала в интернете.

Минюст РФ внес проживающую за рубежом певицу в реестр иностранных агентов в мае 2023 года. Максакову* ранее неоднократно штрафовали за нарушение закона об иноагентах, в том числе за неуказание плашки в публикациях.