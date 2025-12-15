Рейтинг@Mail.ru
Максакову* оштрафовали за нарушение закона об иноагентах
13:23 15.12.2025
Максакову* оштрафовали за нарушение закона об иноагентах
Пресненский суд Москвы оштрафовал на 30 тысяч рублей певицу Марию Максакову* за нарушение закона об иностранных агентах, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 15.12.2025
россия, москва, мария максакова
Россия, Москва, Мария Максакова
Максакову* оштрафовали за нарушение закона об иноагентах

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Пресненский суд Москвы оштрафовал на 30 тысяч рублей певицу Марию Максакову* за нарушение закона об иностранных агентах, сообщили РИА Новости в суде.
"Максаковой-Игенбергс М.П.* назначено наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей", - рассказали в суде.
Ее признали виновной в непредставлении иностранным агентом сведений о себе в уполномоченный орган.
Пресненский суд столицы в конце сентября заочно приговорил Максакову* к 4,5 годам по уголовному делу о призывах к деятельности против России и неисполнении обязанностей иноагента. Причиной возбуждения дела против оперной певицы стало видео с дискредитацией СВО, которое Максакова* опубликовала в интернете.
Минюст РФ внес проживающую за рубежом певицу в реестр иностранных агентов в мае 2023 года. Максакову* ранее неоднократно штрафовали за нарушение закона об иноагентах, в том числе за неуказание плашки в публикациях.
* Признан иностранным агентом в России
