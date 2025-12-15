https://ria.ru/20251215/maksakov-2062121985.html
Максакову* оштрафовали за нарушение закона об иноагентах
Максакову* оштрафовали за нарушение закона об иноагентах - РИА Новости, 15.12.2025
Максакову* оштрафовали за нарушение закона об иноагентах
Пресненский суд Москвы оштрафовал на 30 тысяч рублей певицу Марию Максакову* за нарушение закона об иностранных агентах, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 15.12.2025
2025-12-15T13:23:00+03:00
2025-12-15T13:23:00+03:00
2025-12-15T13:25:00+03:00
россия
москва
мария максакова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153235/80/1532358003_0:0:2558:1440_1920x0_80_0_0_fc5531aae92a0eefc4cbd218c249e699.jpg
https://ria.ru/20250729/rozysk-2032147379.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153235/80/1532358003_0:0:2558:1920_1920x0_80_0_0_1c339b72062a831b9338fafc26bd8fbd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, мария максакова
Россия, Москва, Мария Максакова
Максакову* оштрафовали за нарушение закона об иноагентах
Максакову оштрафовали на 30 тыс руб за нарушение закона об иноагентах
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Пресненский суд Москвы оштрафовал на 30 тысяч рублей певицу Марию Максакову* за нарушение закона об иностранных агентах, сообщили РИА Новости в суде.
"Максаковой-Игенбергс М.П.* назначено наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей", - рассказали в суде.
Ее признали виновной в непредставлении иностранным агентом сведений о себе в уполномоченный орган.
Пресненский суд столицы в конце сентября заочно приговорил Максакову
* к 4,5 годам по уголовному делу о призывах к деятельности против России
и неисполнении обязанностей иноагента. Причиной возбуждения дела против оперной певицы стало видео с дискредитацией СВО, которое Максакова* опубликовала в интернете.
Минюст РФ внес проживающую за рубежом певицу в реестр иностранных агентов в мае 2023 года. Максакову* ранее неоднократно штрафовали за нарушение закона об иноагентах, в том числе за неуказание плашки в публикациях.
* Признан иностранным агентом в России