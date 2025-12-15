Рейтинг@Mail.ru
22:46 15.12.2025
В Майами на выходных могут пройти встречи групп по Украине, сообщили СМИ
В мире, Майами, Украина, США, Мирный план США по Украине
В Майами на выходных могут пройти встречи групп по Украине, сообщили СМИ

© AP Photo / Carolyn KasterРезиденция Дональда Трампа Мар-а-Лаго в штате Флорида
© AP Photo / Carolyn Kaster
Резиденция Дональда Трампа Мар-а-Лаго в штате Флорида. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 15 дек - РИА Новости. Встречи рабочих групп, военных по вопросу урегулирования конфликта на Украине могут пройти в Майами в ближайшие выходные, сообщает портал Axios со ссылкой на американских чиновников.
"На этих выходных могут пройти встречи "где-то в США, может быть в Майами, рабочих групп, военных, они рассмотрят карты", сообщил американский чиновник", - пишет портал.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Москва ждет от США видения мирного урегулирования на Украине, заявил Песков
В миреМайамиУкраинаСШАМирный план США по Украине
 
 
