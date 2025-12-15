https://ria.ru/20251215/majami-2062245182.html
В Майами на выходных могут пройти встречи групп по Украине, сообщили СМИ
В Майами на выходных могут пройти встречи групп по Украине, сообщили СМИ - РИА Новости, 15.12.2025
В Майами на выходных могут пройти встречи групп по Украине, сообщили СМИ
Встречи рабочих групп, военных по вопросу урегулирования конфликта на Украине могут пройти в Майами в ближайшие выходные, сообщает портал Axios со ссылкой на... РИА Новости, 15.12.2025
В Майами на выходных могут пройти встречи групп по Украине, сообщили СМИ
Axios: встречи рабгрупп по Украине могут пройти в Майами в ближайшие выходные