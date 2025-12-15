https://ria.ru/20251215/macan-2062186576.html
Рэпер Macan показал, как проходит военную службу
Рэпер Macan показал, как проходит военную службу
Рэпер Macan (Андрей Косолапов) опубликовал кадры, где показано, как он проходит военную службу. РИА Новости, 15.12.2025
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Рэпер Macan (Андрей Косолапов) опубликовал кадры, где показано, как он проходит военную службу.
На видео, размещенном в аккаунте артиста в соцсети Instagram* (признана экстремистской и запрещена на территории РФ), показано, как Macan с сослуживцами находятся на выездном учебном задании в лесу. Вместе с артистом ещё пять человек.
В конце ноября в пресс-службе Росгвардии РИА Новости сообщили, что Macan прибыл для прохождения военной службы по призыву в одно из подразделений.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.