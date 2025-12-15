Рейтинг@Mail.ru
17:11 15.12.2025
Рэпер Macan показал, как проходит военную службу
Рэпер Macan показал, как проходит военную службу
россия, рэпер macan (андрей косолапов), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Россия, Рэпер Macan (Андрей Косолапов), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)

Рэпер Macan показал, как проходит военную службу

© Фото : Росгвардия/TelegramРэпер MACAN
Рэпер MACAN - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© Фото : Росгвардия/Telegram
Рэпер MACAN. Архивное фото
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Рэпер Macan (Андрей Косолапов) опубликовал кадры, где показано, как он проходит военную службу.
На видео, размещенном в аккаунте артиста в соцсети Instagram* (признана экстремистской и запрещена на территории РФ), показано, как Macan с сослуживцами находятся на выездном учебном задании в лесу. Вместе с артистом ещё пять человек.
В конце ноября в пресс-службе Росгвардии РИА Новости сообщили, что Macan прибыл для прохождения военной службы по призыву в одно из подразделений.
Рэпер MACAN - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
Росгвардия опровергла информацию о смягченных условиях службы рэпера Macan
13 декабря, 19:11
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
 
