Лувр будет закрыт в течение всего дня из-за забастовки сотрудников - РИА Новости, 15.12.2025
13:15 15.12.2025
Лувр будет закрыт в течение всего дня из-за забастовки сотрудников
Лувр будет закрыт в течение всего дня из-за забастовки сотрудников
Парижский музей Лувр будет закрыт в течение всего дня, сообщает в понедельник телеканал BFMTV со ссылкой на источники. РИА Новости, 15.12.2025
2025-12-15T13:15:00+03:00
2025-12-15T13:15:00+03:00
франция
пьер московиси
в мире
лувр
франция, пьер московиси, в мире, лувр
Франция, Пьер Московиси, В мире, Лувр
Лувр будет закрыт в течение всего дня из-за забастовки сотрудников

BFMTV: Лувр будет закрыт весь день из-за бессрочной забастовки сотрудников

© AP Photo / Emma Da SilvaСтеклянная пирамида Лувра
Стеклянная пирамида Лувра - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© AP Photo / Emma Da Silva
Стеклянная пирамида Лувра. Архивное фото
ПАРИЖ, 15 дек - РИА Новости. Парижский музей Лувр будет закрыт в течение всего дня, сообщает в понедельник телеканал BFMTV со ссылкой на источники.
Ранее агентство Франс Пресс сообщало, что Лувр не открылся в понедельник из-за бессрочной забастовки, объявленной работниками музея в знак протеста против ухудшения условий труда и нехватки ресурсов. В забастовке, по информации АФП, принимает участие 400 человек.
Очередь в Лувр - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
Библиотеку Лувра затопило грязной водой из-за протечки труб
7 декабря, 23:11
"Музей (Лувр - ред.) останется закрытым в течение всего дня", - говорится в сообщении.
Три французских профсоюза, в том числе ведущий "Всеобщая конфедерация труда" (CGT), призвали 8 декабря сотрудников Лувра к бессрочной забастовке с 15 декабря. Профсоюзы призвали к началу забастовки в знак протеста из-за ухудшения условий труда и нехватки ресурсов, с которой столкнулся Лувр в условиях ограбления и трудностей с проведением реставрации.
В ноябре Лувр столкнулся с чередой аварий из-за неудовлетворительного состояния внутренних конструкций и водных коммуникаций. В середине месяца музей сообщил о закрытии для посетителей одной из своих галерей из-за хрупкости перекрытий. Кроме того, в конце ноября библиотека Лувра была затоплена грязной водой в результате протечки старых труб, из-за чего были повреждены от 300 до 400 документов.
Осенью 2025 года музей также пережил громкое ограбление. Злоумышленники 19 октября пробрались в Лувр и украли девять ювелирных украшений, среди которых тиары, серьги, ожерелья и броши французских королев и императриц. Одно из них - поврежденная корона императрицы Евгении де Монтихо - было найдено и возвращено в музей. Ущерб от ограбления оценивается в 88 миллионов евро. Несколько человек были задержаны по подозрению в ограблении, пяти из них были предъявлены обвинения. Украденные драгоценности так и не были найдены.
Автомобиль французской полиции у Лувра - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
СМИ: подозреваемому в ограблении Лувра обещали заплатить 15 тысяч евро
26 ноября, 06:07
Счетная палата Франции 6 ноября выпустила отчет, в котором говорилось, что руководство Лувра должно пересмотреть финансовые приоритеты музея в пользу повышения безопасности. Глава ведомства Пьер Московиси также заявил, что аудиторы пересмотрели предварительные расчеты стоимости масштабной реставрации Лувра, увеличив общую сумму проекта до 1,15 миллиарда евро.
Комментируя провалы в безопасности музея, министр культуры Франции Рашида Дати пообещала, что до конца 2025 года будут приняты меры, чтобы избежать повторения случившегося.
Лувр, открытый в 1793 году и ранее бывший королевской резиденцией, остается самым посещаемым музеем в мире.
Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
После ограбления Лувра Эрмитаж добился отселения от строительного городка
7 декабря, 17:46
 
Заголовок открываемого материала