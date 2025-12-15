Лувр будет закрыт в течение всего дня из-за забастовки сотрудников

ПАРИЖ, 15 дек - РИА Новости. Парижский музей Лувр будет закрыт в течение всего дня, сообщает в понедельник телеканал Парижский музей Лувр будет закрыт в течение всего дня, сообщает в понедельник телеканал BFMTV со ссылкой на источники.

Ранее агентство Франс Пресс сообщало, что Лувр не открылся в понедельник из-за бессрочной забастовки, объявленной работниками музея в знак протеста против ухудшения условий труда и нехватки ресурсов. В забастовке, по информации АФП, принимает участие 400 человек.

"Музей (Лувр - ред.) останется закрытым в течение всего дня", - говорится в сообщении.

Три французских профсоюза, в том числе ведущий "Всеобщая конфедерация труда" (CGT), призвали 8 декабря сотрудников Лувра к бессрочной забастовке с 15 декабря. Профсоюзы призвали к началу забастовки в знак протеста из-за ухудшения условий труда и нехватки ресурсов, с которой столкнулся Лувр в условиях ограбления и трудностей с проведением реставрации.

В ноябре Лувр столкнулся с чередой аварий из-за неудовлетворительного состояния внутренних конструкций и водных коммуникаций. В середине месяца музей сообщил о закрытии для посетителей одной из своих галерей из-за хрупкости перекрытий. Кроме того, в конце ноября библиотека Лувра была затоплена грязной водой в результате протечки старых труб, из-за чего были повреждены от 300 до 400 документов.

Осенью 2025 года музей также пережил громкое ограбление. Злоумышленники 19 октября пробрались в Лувр и украли девять ювелирных украшений, среди которых тиары, серьги, ожерелья и броши французских королев и императриц. Одно из них - поврежденная корона императрицы Евгении де Монтихо - было найдено и возвращено в музей. Ущерб от ограбления оценивается в 88 миллионов евро. Несколько человек были задержаны по подозрению в ограблении, пяти из них были предъявлены обвинения. Украденные драгоценности так и не были найдены.

Счетная палата Франции 6 ноября выпустила отчет, в котором говорилось, что руководство Лувра должно пересмотреть финансовые приоритеты музея в пользу повышения безопасности. Глава ведомства Пьер Московиси также заявил, что аудиторы пересмотрели предварительные расчеты стоимости масштабной реставрации Лувра, увеличив общую сумму проекта до 1,15 миллиарда евро.

Комментируя провалы в безопасности музея, министр культуры Франции Рашида Дати пообещала, что до конца 2025 года будут приняты меры, чтобы избежать повторения случившегося.