Сотрудники Лувра начали бессрочную забастовку

ПАРИЖ, 15 дек - РИА Новости. Парижский музей Лувр не открылся в понедельник из-за бессрочной забастовки, объявленной работниками культурного учреждения, сообщает в понедельник агентство Франс Пресс.

Телеканал BFMTV сообщил 10 декабря, что музей может с большой вероятностью закрыть свои двери для посетителей в понедельник с началом забастовки сотрудников. Ранее три французских профсоюза, в том числе ведущий "Всеобщая конфедерация труда" (CGT), призвали сотрудников Лувра к бессрочной забастовке с 15 декабря. Они недовольны ухудшением условий труда и нехваткой ресурсов.

"Открытие музея в настоящий момент отложено. Мы сообщим вам подробности о возможном открытии как можно скорее", - приводит Франс Пресс текст информационного объявления, которое сотрудники музея выставили перед входом в Лувр в 09.00 по местному времени (11.00 мск).

В забастовке, по информации Франс Пресс, в настоящий момент принимают участие 400 человек.

В ноябре Лувр столкнулся с чередой аварий из-за неудовлетворительного состояния внутренних конструкций и водных коммуникаций. В середине месяца музей сообщил о закрытии для посетителей одной из своих галерей из-за хрупкости перекрытий. Кроме того, в конце ноября библиотека Лувра была затоплена грязной водой в результате протечки старых труб, из-за чего были повреждены от 300 до 400 документов.

Осенью 2025 года музей также пережил громкое ограбление. Грабители 19 октября пробрались в Лувр и украли девять ювелирных украшений, среди которых тиары, серьги, ожерелья и броши французских королев и императриц. Одно из них - поврежденная корона императрицы Евгении де Монтихо - было найдено и возвращено в музей. Ущерб от ограбления оценивается в 88 миллионов евро. Несколько человек были задержаны по подозрению в ограблении, пяти из них были предъявлены обвинения.

Счетная палата Франции 6 ноября выпустила отчет, в котором говорилось, что руководство Лувра должно пересмотреть финансовые приоритеты музея в пользу повышения безопасности. Глава ведомства Пьер Московиси также заявил, что аудиторы пересмотрели предварительные расчеты стоимости масштабной реставрации Лувра, увеличив общую сумму проекта до 1,15 миллиарда евро.

Комментируя провалы в безопасности музея, министр культуры Франции Рашида Дати пообещала, что до конца 2025 года будут приняты меры, чтобы избежать повторения случившегося.