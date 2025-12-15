Рейтинг@Mail.ru
Профсоюзы Лувра намерены начать бессрочную забастовку - РИА Новости, 15.12.2025
00:27 15.12.2025
Профсоюзы Лувра намерены начать бессрочную забастовку
Профсоюзы Лувра намерены начать бессрочную забастовку - РИА Новости, 15.12.2025
Профсоюзы Лувра намерены начать бессрочную забастовку
Профсоюзы парижского музея Лувр намерены начать в понедельник бессрочную забастовку, которая с высокой долей вероятности приведет к закрытию музея. РИА Новости, 15.12.2025
Профсоюзы Лувра намерены начать бессрочную забастовку

Профсоюзы парижского музея Лувр намерены начать бессрочную забастовку

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкВ одном из залов Лувра
В одном из залов Лувра - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
В одном из залов Лувра. Архивное фото
ПАРИЖ, 15 дек - РИА Новости. Профсоюзы парижского музея Лувр намерены начать в понедельник бессрочную забастовку, которая с высокой долей вероятности приведет к закрытию музея.
Три французских профсоюза, а именно "Французская демократическая конфедерация труда" (CFDT), "Всеобщая конфедерация труда" (CGT) и "Солидарные" (Sud), в своем сообщении от 8 декабря призвали сотрудников парижского музея Лувр к бессрочной забастовке с 15 декабря. Профсоюзы призвали к началу забастовки в знак протеста из-за ухудшения условий труда и нехватки ресурсов, с которой столкнулся Лувр в условиях ограбления и трудностей с проведением реставрации.
Очередь в Лувр - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
Библиотеку Лувра затопило грязной водой из-за протечки труб
7 декабря, 23:11
Помимо этого, профсоюзные деятели написали письмо на имя министра культуры Франции Рашиды Дати, призвав ее к проведению прямых переговоров из-за "беспрецедентного ухудшения внутренней социальной обстановки" в музее. Согласно тексту письма, каждый день из-за нехватки персонала, технических неисправностей и заметного обветшания здания, музейные помещения бывают закрыты значительно дольше, чем предусмотрено по плану, посетители имеют лишь ограниченный доступ к экспонатам и испытывают затруднения при передвижении по музею, в свете чего посещение Лувра превратилось для посетителей в настоящее испытание. В дальнейшем профсоюз Sud направил официальное уведомление о начале забастовки с 15 декабря на имя Дати.
Ряд французских СМИ (телеканал BFMTV, газеты Tribune и Liberation) подтвердили начало забастовки в понедельник. По информации BFMTV, парижский музей с большой вероятностью может закрыть свои двери для посетителей в понедельник из-за забастовки сотрудников.
В ноябре Лувр столкнулся с чередой аварий из-за неудовлетворительного состояния внутренних конструкций и водных коммуникаций. В середине месяца музей сообщил о закрытии для посетителей одной из своих галерей из-за хрупкости перекрытий. Кроме того, в конце ноября библиотека Лувра была затоплена грязной водой в результате протечки старых труб, из-за чего были повреждены от 300 до 400 документов.
Бельгийские тиктокеры повесили свой портрет рядом с Джокондой в Лувре - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Бельгийские тиктокеры повесили свой портрет рядом с "Джокондой" в Лувре
19 ноября, 01:42
Осенью 2025 года музей также пережил громкое ограбление. Злоумышленники 19 октября пробрались в Лувр и украли девять ювелирных украшений, среди которых тиары, серьги, ожерелья и броши французских королев и императриц. Одно из них - поврежденная корона императрицы Евгении де Монтихо - было найдено и возвращено в музей. Ущерб от ограбления оценивается в 88 миллионов евро. Несколько человек были задержаны по подозрению в ограблении, пяти из них были предъявлены обвинения. Украденные драгоценности так и не были найдены.
Счетная палата Франции 6 ноября выпустила отчет, в котором говорилось, что руководство Лувра должно пересмотреть финансовые приоритеты музея в пользу повышения безопасности. Глава ведомства Пьер Московиси также заявил, что аудиторы пересмотрели предварительные расчеты стоимости масштабной реставрации Лувра, увеличив общую сумму проекта до 1,15 миллиарда евро.
Комментируя провалы в безопасности музея, министр культуры Франции Рашида Дати пообещала, что до конца 2025 года будут приняты меры, чтобы избежать повторения случившегося.
Лувр, открытый в 1793 году и ранее бывший королевской резиденцией, остается самым посещаемым музеем в мире.
Стеклянная пирамида Лувра во дворе Наполеона - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
Счетная палата Франции обнародует отчет о безопасности Лувра
22 октября, 17:43
 
