Лимаренко: Сахалинская область — регион, который уже живет в новом будущем

Не всем известно, что Сахалин сегодня — это не только единственный островной регион с уникальной природой, но и одна из самых динамично развивающихся территорий, где созданы отличные условия для жизни и работы. О достижениях в экономике, экологии, социальных программах и огромных перспективах развития территории рассказал в интервью РИА Новости губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

—Валерий Игоревич, давайте поговорим о развитии. Как развивается экономика Сахалинской области и какова динамика инвестиций в 2025 году? Растет ли доля частных инвестиций?

— Экономика региона активно развивается, сохраняется положительная динамика инвестиций в основной капитал. Так, за девять месяцев 2025 года инвестиции выросли на 19% к прошлогоднему показателю. При этом доля частных инвестиций превысила 90% против 82,5% годом ранее. Отмечу, что бизнес продолжает увеличивать вложения в отрасли, не связанные с нефтегазовым сектором — строительство, логистику, туризм, рыбопромышленный комплекс, угольную промышленность. Регион уже несколько лет держит четвертое место в стране по инвестиционной привлекательности, уступая только Москве, Московской области и Татарстану. Это происходит за счет огромного внимания, которое правительство области уделяет инвесторам. Мы постоянно "ухаживаем" за бизнесом, чтобы он не попал в неприятные истории, поддерживаем, помогаем. Такое же отношение у нас и к людям. Мы внимательно относимся к заботам старшего поколения, молодежи, семей c детьми. Поэтому имеем такой хороший результат.

— Как реализуются проекты в нефтегазовом секторе в условиях ужесточения санкций?

— Проекты продолжают работать в соответствии с планами компаний-операторов шельфовых месторождений. Главная задача — обеспечить сервисные услуги, чем раньше занимались иностранные компании. И мы с этим справляемся. Ведь, когда уходили Exxon и Shell, они оставили российских инженеров, которые успешно заменили иностранных. В прошлом году вместе с компанией "Сахалинская энергия" мы запустили первую очередь Нефтегазового индустриального парка, где зарегистрировано 13 резидентов. Это и есть совокупность предприятий, которые обеспечивают нефтегазовые сервисы. В этом году на территории парка открыт уникальный сервисный центр по ремонту газотурбинных установок. Мы первыми в России сможем ремонтировать и обслуживать газотурбинные машины иностранного производства. Нам уже удалось отремонтировать первую машину "Дженерал электрик" Южно-Сахалинской ТЭЦ. Считаем, что на этой площадке можно проводить ремонт машин не только с Дальнего Востока, но и со всей России. Наша стратегия по развитию и локализации нефтегазовых сервисов себя оправдала. Сейчас мы идем дальше, подключая через наш университет отечественную науку, чтобы заменить последний сервис — обслуживание со стороны главных конструкторов и научных руководителей.

—Как удается привлекать ученых и высококлассных специалистов, учитывая удаленность Сахалина?

— Уже сегодня Сахалин живет в новом будущем, где комфортно отдыхать и работать, учиться и создавать семьи. У нас есть программы для детства и материнства, есть интересная программа для людей, заканчивающих активную деятельность. Мы подготовили около двух тысяч квартир для переселения востребованных нашими предприятиями высококвалифицированных сотрудников. Для молодых специалистов действует специальная программа "Карьера, дом, семья". Помогаем получить арендное жилье и подъемные — от 280 до 470 тысяч рублей — эти средства можно направить на первоначальный взнос по ипотеке.

Культура, спорт, работа — все рядом. У нас первоклассный горнолыжный курорт прямо на территории Южно-Сахалинска, есть олимпийский объект водных видов спорта, легкой атлетики, вся линейка зимних видов спорта. Есть специальная арена для единоборств и так далее. Сейчас создаем консерваторию. У нас большой симфонический оркестр, эстрадный симфонический оркестр, джазовый оркестр, оркестры народных инструментов. У театра есть новая сцена. И здесь масштабный шельфовый проект, технологии, работы, связанные с водородной энергетикой. Мы здесь уже живем в завтрашнем дне, и работа на Сахалине — это путевка в светлое будущее.

— Учитывая островное положение, важную роль в экономике региона играет рыболовство. Как развивается рыбопромышленный комплекс, растут ли объемы собственной переработки морских биоресурсов?

— Рыбопромышленный комплекс Сахалинской области входит в тройку лидеров Дальнего Востока по вылову водных биоресурсов, производству рыбной продукции и потенциалу береговых перерабатывающих производств. Объем добычи ежегодно составляет более 700 тысяч тонн. Часть реализуется на внутреннем рынке, а часть экспортируется за пределы России. Спрос на рыбную продукцию огромный, но мы все время думаем о глубине переработки. Осенью запустили рыбоперерабатывающий завод, где производится мука, рыбий жир и филе. Эта продукция востребована как на российском, так и международном рынках. Важно, что рыба будет перерабатываться на Сахалине и отправляться через Корсаковский порт. Это принципиально меняет логистику рыбной продукции.

Всего за последние годы у нас введено в эксплуатацию семь новых высокотехнологичных рыбоперерабатывающих комплексов. Ведется строительство еще одного завода на Шикотане.

Помимо рыбы, добываются и другие объекты промысла, такие как крабы, морской еж и морские гребешки. Ключевым элементом отрасли являются рыбопромысловые суда. У нас самый большой на Тихом океане рыболовецкий флот, который постоянно обновляется. В этом году на российских верфях построено два рыбопромысловых судна, впереди еще строительство девяти.

— Еще одним перспективным направлением на Сахалине является туризм. Какими достижениями и проектами может похвастаться туристическая отрасль в 2025 году?

— Туризм — очень перспективное направление для нас. Ядром островного туризма является горнолыжный курорт "Горный воздух", где активно развиваем гостиничную и спортивную инфраструктуру. Здесь уже свыше 40 километров трасс, а к 2030 году их общая протяженность увеличится до 90 километров. Планируется удвоение гостиничного фонда — до 5 тысяч номеров. Уже завершено строительство гостиничного комплекса из двухэтажных шале, возводятся два пятизвездочных отеля, ресторанные комплексы. Курорт уже пользуется большой популярностью: в прошлом зимнем сезоне число посетителей стало рекордным и превысило 331 тысячу человек. Скоро мы открываем новый сезон. Приглашаем всех.

Развиваем также патриотический туризм. На острове Шумшу мы открыли мемориальный комплекс, посвященный Курильской десантной операции. Там же обустроен патриотический маршрут "Дорогами острова Шумшу". Особое внимание уделяем развитию пляжного отдыха. Уже шесть пляжей обустроены по федеральным стандартам и получили "Синий флаг". Это наивысший стандарт качества в стране, который превосходит даже международные критерии. Также обустроены три зоны отдыха у воды. В следующем году работы продолжим. Очень востребованы у туристов Курильские острова. Ну и, конечно, всем нравится наша островная кухня. В итоге наш регион становится одним из ведущих курортов на Дальнем Востоке, вполне конкурентоспособным во всем Тихоокеанском регионе.

Особенность в том, что Сахалин становится и медицинским кластером. Несколько лет подряд у нас вводятся новые мощности, самые современные здания, оборудование, технологии. Выстроено взаимодействие с клиниками Москвы, Санкт-Петербурга, откуда приезжают хирурги. Тихоокеанский университет открыл медицинский филиал. И эта коллаборация выводит нас на новый уровень качества. Фактически к нам будут летать со всего Дальнего Востока делать операции, вместо Японии и Кореи. С будущего года все плановые операции для сахалинцев и курильчан уже полностью будем делать на Сахалине. Плюс лечебные воды и грязи: можно сказать, что у нас свой восточный Кисловодск.

—Сахалинская область активно формирует международный транспортно-логистический хаб. Что уже сделано, и какую пользу принесет проект региону и стране?

— Работы идут очень успешно. В проектах используются не только федеральные средства, но и средства из бюджета региона. Как говорится, навалимся вместе. Почему мы так торопимся? Потому что Северный морской путь открыт, и на Сахалине будет один из ключевых портов, порт-убежище, куда сможет заходить практически любой корабль. Транспортно-логистический хаб имеет несколько составляющих. Основа – морской порт Корсаков. Приступили к его модернизации. Сейчас идут работы в Рыбном порту. В 2026 году начинаем дноуглубление и реконструкцию гидротехнических сооружений под перевалку контейнеров в южном грузовом районе порта Корсаков. К 2030 году получим современный глубоководный порт с центром дистрибуции рыбной продукции и площадкой для перевалки грузов, которые пойдут по трансарктическому транспортному коридору.

Вторая составляющая хаба — авиация. Мы ввели самый крупный на Дальнем Востоке аэровокзальный комплекс. Строим взлетно-посадочную полосу. Благодаря этому сможем принимать самолеты всех типов и развивать грузовые перевозки. Сахалин станет важной точкой транспортного коридора между востоком и западом.

— В ходе Восточного форума вы сообщили о запуске совместно с "Газпромом" газораспределительной станции "Леонидово". Как идет газификация и что она дает населению и региону в целом?

— В нашем регионе с 1990-х годов добывается газ. Однако сахалинцы долгое время им почти не пользовались. Сегодня при активной поддержке "Газпрома" мы восстанавливаем справедливость. В 2018 году уровень газификации региона был 14%, сегодня — 65%. Из 18 муниципальных образований газифицированы 10. Это 60 населенных пунктов. В ближайшее время начнутся поставки сжиженного природного газа для энергоцентра на острове Шикотан. На газовом форуме в Санкт-Петербурге мы подписали новую программу по газификации до 2030 года. В ее рамках подключим к "голубому топливу" еще 40 населенных пунктов. Помимо этого, вместе с "Газпромом" реализуем программу по переводу транспорта на газомоторное топливо. Компания обеспечивает газозаправочную инфраструктуру, мы закупаем транспорт и технику на газе. Благодаря газификации выбросы в атмосферу значительно уменьшились, а по чистоте воздуха Южно-Сахалинск стал городом-курортом.

"Газпром" на Сахалине надолго, ведь здесь огромный плацдарм для развития бизнеса. Часть газового конденсата проекта "Сахалин-3" будет направляться на глубокую переработку тут же на острове. Продукцией будет высококачественное топливо для автомобилей, самолетов и кораблей. Фактически мы создаем условия, при которых Сахалин может стать не просто островом в океане, а островом с большими возможностями. Корабли, проходящие мимо, смогут здесь бункероваться, а самолеты — заправляться качественным, дешевым топливом. Сейчас мы везем за тысячи километров топливо и керосин для нашей авиакомпании "Аврора". Когда она будет заправляться собственным керосином, это резко повысит ее возможности и конкурентоспособность. Наш рыбный флот начнет ходить на своем топливе. Сахалин становится одним из главных транспортных узлов, открывается новый экономический мир. Мы и сейчас доноры, а в будущем все станет еще лучше.

— В последнее время большое внимание область уделяет развитию беспилотных технологий. Что нового появилось в 2025 году? Какие задачи решают беспилотники?

— Сахалинская область — лидер по применению беспилотных систем в народном хозяйстве. У нас реально летают дроны и работают на экономику острова и повышение качества жизни людей. Например, благодаря использованию дронов и искусственного интеллекта площадь лесных пожаров в Сахалинской области за последние три года сократилось в 40 раз. Ликвидируем возгорания в первые сутки. Беспилотники помогают выявлению и своевременной ликвидации речных заторов, проводят ревизию застройки и ее соответствие кадастру, что позволяет собрать до 20% дополнительных налогов по недвижимости.

Наша единая дальневосточная авиакомпания "Аврора" создала беспилотное крыло для хозяйственных задач. В том числе в будущем беспилотник сможет развозить небольшие грузы туда, куда не летает ни большая, ни малая авиация. Но люди там живут, и им нужно завозить самые простые вещи: лекарства, сахар, муку. Мы считаем это направление перспективным, и на базе Сахалинского госуниверситета в этом году открыли техникум для подготовки специалистов по беспилотникам. На базе аэродрома Пушистый в Корсаковском районе мы сделали первый в стране дронопорт, вокруг которого спроектировали город Экополис, где будут работать специальные финансово-экономические режимы.

В части морских дронов мы приступаем к разработке безэкипажного корабля для перевозки 20-футового контейнера в автономном режиме на большие расстояния. Представьте себе судно, которое выглядит как простая рама с мотором, куда встает контейнер. Такое судно существенно дешевле, чем пилотируемое. Задача только в том, чтобы оно не заблудилось и не утонуло. Подобную технологию представили на форуме "Крылья Сахалина", который прошел у нас в сентябре этого года. Планируем использовать подобные суда для доставки грузов на острова. Также морские беспилотники уже применяем для работы под водой. Например, они исследовали фарватер острова Шумшу для доставки туда людей и грузов.

—Высокотехнологичные проекты и активное импортозамещение в нефтегазовой отрасли требуют новых научно-технических решений. Как меняется роль Сахалинского государственного университета в подготовке инженерных и научных кадров?

— Сегодня по поручению президента мы на базе университета создаем кампус мирового уровня "СахалинТех". Это будет современная база подготовки кадров, развития науки и технологий. Первая очередь запущена — это общежитие на полторы тысячи студентов, которое сейчас заселяется. В целом в 2027 году завершим работу над кампусом: корпуса уже построены, идет остекление, работы по инженерному обеспечению — вентиляция, электричество и так далее. К этому времени будут созданы несколько десятков новых лабораторий с учеными и технологиями, увеличится количество студентов (на 25% ежегодно). Как я уже говорил, мы переселяем к нам ученых, которым будет комфортно и учиться, и работать. Это не только способ поддержать промышленность через науку, но еще и способ оставить детей на Сахалине. Зачем им лететь в Москву или в Санкт-Петербург, когда их будущая высокооплачиваемая работа — здесь, на шельфе или в океане. Те же инженеры, ученые, обслуживающие шельфовые проекты, рыбную, угольную отрасль. Кстати, угольная отрасль у нас тоже высокотехнологичная: новый конвейер, запущенный на Сахалине, является самым длинным в стране. Это дает конкурентное преимущество в условиях низких цен на уголь, позволяя производству оставаться безубыточным.

Совместно с "Газпромом" принято решение о том, чтобы сделать Сахалинский госуниверситет опорным вузом компании. У "Газпрома" большие планы по развитию своих проектов на Сахалине, а для этого нужны специалисты. До начала следующего учебного года планируется создать базовую кафедру и запустить уникальную магистратуру для шельфовых проектов с компаниями "Сахалинская энергия" и "Газпром Добыча Шельф". В университете будут готовить кадры в области проектирования и эксплуатации скважин и подводных добычных комплексов, а также проводить научно-исследовательские работы, направленные на повышение эффективности добычи на шельфе. Совместно с "Газпромбанком" уже открыт исследовательский центр с двумя лабораториями для решения задач в нефтегазовой сфере. Совместно с "Газпром Добыча Шельф" и "Газпром Инвест филиал шельф" сформирован портфель научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. С компанией "Сахалинская Энергия" создается современная нефтегазовая химико-аналитическая лаборатория для проведения исследований мирового уровня.

—Как губернатор вы всегда большое внимание уделяли экологии. Расскажите об экологических проектах 2025 года и их результатах.

— Главное достижение — Сахалинская область досрочно пришла к углеродной нейтральности. Поручение президента выполнено. Мы достигли этих результатов прежде всего за счет газификации региона. На смену углю, мазуту, бензину и дизельному топливу планомерно приходит экологически чистое топливо. Активно работаем над экономией всех видов энергии, системно восстанавливаем леса. Не так уж давно Южно-Сахалинск был одним из худших городов по экологии в России, теперь же мы имеем параметры курортного города, в том числе и по чистоте улиц. Нетто-выбросы парниковых газов с 2019 года сократились более чем втрое, и при этом ВРП вырос на 30%. То есть экология улучшается, а экономика растет, что является мечтой для любой страны мира. Это и есть формула устойчивого развития по-сахалински. Мы намерены и в дальнейшем удерживать нулевой баланс парниковых газов за счет догазификации ЖКХ, энергетики и транспорта. Планируем разрабатывать и внедрять новые технологии в водородной, геотермальной и возобновляемой сферах энергетики. Летом мы провели международный климатический форум, на котором поделились опытом с коллегами из других регионов и стран. Рассчитываем, что это позволит и другим регионам улучшить экологические показатели и снизить выбросы СО2. Все нацелено на то, чтобы энергетика была чистая. И в этом будущее.

—Какими вы видите ключевые направления дальнейшей работы для ускорения развития региона? Каких стратегических целей планируете достичь?