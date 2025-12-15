Владелец зоопарка в Запорожской области назвал виновных в ранении льва

МЕЛИТОПОЛЬ, 15 дек - РИА Новости. Вся вина за ранение льва Нео в зоопарке города Васильевка Запорожской области лежит на украинских операторах ударных беспилотников, заявил РИА Новости владелец зверинца Александр Пылышенко.

В субботу губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщал, что ВСУ с помощью дронов атаковали зоопарк в Васильевском районе Запорожской области, разрушена часть вольеров, предварительно было известно о ранении льва осколками. Позже Пылышенко проинформировал РИА Новости, что пострадавший лев выжил, получив контузию.

"Печально, что конкретно в этих травмах льва Нео виноваты не другие львы или там дикая природа, а исключительно люди. Если конкретно, то операторы ударившего по нашему Васильевскому зоопарку БПЛА ВСУ", - сказал Пылышенко.