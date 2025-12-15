https://ria.ru/20251215/lev-2062161857.html
Владелец зоопарка в Запорожской области назвал виновных в ранении льва
Владелец зоопарка в Запорожской области назвал виновных в ранении льва - РИА Новости, 15.12.2025
Владелец зоопарка в Запорожской области назвал виновных в ранении льва
Вся вина за ранение льва Нео в зоопарке города Васильевка Запорожской области лежит на украинских операторах ударных беспилотников, заявил РИА Новости владелец... РИА Новости, 15.12.2025
2025-12-15T15:41:00+03:00
2025-12-15T15:41:00+03:00
2025-12-15T15:41:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
запорожская область
евгений балицкий
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0d/2061870250_0:37:1280:757_1920x0_80_0_0_bee09bdb9dd6d5469b966de36521f53e.jpg
https://ria.ru/20251215/lev-2062153349.html
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0d/2061870250_0:2:1280:962_1920x0_80_0_0_519146bdead350adedfd18e6d9d734f7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, запорожская область, евгений балицкий, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Запорожская область, Евгений Балицкий, Вооруженные силы Украины
Владелец зоопарка в Запорожской области назвал виновных в ранении льва
Владелец зоопарка в Васильевке Пылышенко: ВСУ виноваты в ранении льва Нео
МЕЛИТОПОЛЬ, 15 дек - РИА Новости. Вся вина за ранение льва Нео в зоопарке города Васильевка Запорожской области лежит на украинских операторах ударных беспилотников, заявил РИА Новости владелец зверинца Александр Пылышенко.
В субботу губернатор Запорожской области Евгений Балицкий
сообщал, что ВСУ
с помощью дронов атаковали зоопарк в Васильевском районе Запорожской области, разрушена часть вольеров, предварительно было известно о ранении льва осколками. Позже Пылышенко проинформировал РИА Новости, что пострадавший лев выжил, получив контузию.
"Печально, что конкретно в этих травмах льва Нео виноваты не другие львы или там дикая природа, а исключительно люди. Если конкретно, то операторы ударившего по нашему Васильевскому зоопарку БПЛА ВСУ", - сказал Пылышенко.
Несмотря на травмы, одна из которых находится над левым глазом животного, лев приходит в себя и уже не только позавтракал, но и пообедал. Видео с дневным приемом пищи передано в распоряжение агентства.