Владелец зоопарка в Васильевке рассказал о состоянии пострадавшего льва
Владелец зоопарка в Васильевке рассказал о состоянии пострадавшего льва - РИА Новости, 15.12.2025
Владелец зоопарка в Васильевке рассказал о состоянии пострадавшего льва
Лев, пострадавший от удара украинского ударного дрона по зоопарку в Васильевке Запорожской области, хорошо позавтракал и идет на поправку, сообщил РИА Новости
запорожская область
МЕЛИТОПОЛЬ, 15 дек - РИА Новости. Лев, пострадавший от удара украинского ударного дрона по зоопарку в Васильевке Запорожской области, хорошо позавтракал и идет на поправку, сообщил РИА Новости хозяин зверинца Александр Пылышенко.
В субботу губернатор Запорожской области Евгений Балицкий
сообщал, что ВСУ
с помощью дронов атаковали зоопарк в Васильевском районе Запорожской области, разрушена часть вольеров, предварительно было известно о ранении льва осколками. Позже Пылышенко проинформировал РИА Новости, что пострадавший лев выжил, получив контузию.
"Сегодня лев Нео утром ел, все нормально. По поведению - у него видны внешне повреждения. Все остальное в норме. По лечению - будем обходиться своими силами и работой своих ветеринаров и специалистов. Перемещать животное мы никуда не будем", - сказал Пылышенко, предоставив агентству снятые утром в понедельник кадры утреннего приема пищи львом.
По его словам, в зоопарке запланированы восстановительные работы.
"Будем восстанавливать вольеры сейчас. И дальше лев Нео будет продолжать жить в специализированном помещении, а потом, как поправится, и в общем вольере", - сообщил собеседник агентства.