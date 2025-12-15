Рейтинг@Mail.ru
Владелец зоопарка в Васильевке рассказал о состоянии пострадавшего льва
Специальная военная операция на Украине
 
15:12 15.12.2025
Владелец зоопарка в Васильевке рассказал о состоянии пострадавшего льва
Владелец зоопарка в Васильевке рассказал о состоянии пострадавшего льва - РИА Новости, 15.12.2025
Владелец зоопарка в Васильевке рассказал о состоянии пострадавшего льва
Лев, пострадавший от удара украинского ударного дрона по зоопарку в Васильевке Запорожской области, хорошо позавтракал и идет на поправку, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 15.12.2025
специальная военная операция на украине
запорожская область
вооруженные силы украины
запорожская область
Лев Нео, раненный дроном ВСУ, идет на поправку
Лев, пострадавший при ударе украинского беспилотника по зоопарку в Васильевке в Запорожской области, выжил, отделавшись контузией, и сейчас самостоятельно ходит, сообщил РИА Новости хозяин Васильевского зоопарка Александр Пылышенко
запорожская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Вооруженные силы Украины
Владелец зоопарка в Васильевке рассказал о состоянии пострадавшего льва

РИА Новости: пострадавший при атаке ВСУ на Васильевку лев идет на поправку

МЕЛИТОПОЛЬ, 15 дек - РИА Новости. Лев, пострадавший от удара украинского ударного дрона по зоопарку в Васильевке Запорожской области, хорошо позавтракал и идет на поправку, сообщил РИА Новости хозяин зверинца Александр Пылышенко.
В субботу губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщал, что ВСУ с помощью дронов атаковали зоопарк в Васильевском районе Запорожской области, разрушена часть вольеров, предварительно было известно о ранении льва осколками. Позже Пылышенко проинформировал РИА Новости, что пострадавший лев выжил, получив контузию.
Переговоры по украинскому урегулированию при участии Стива Уиткоффа, Джареда Кушнера и Владимира Зеленского в Берлине - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
СМИ раскрыли новые подробности переговоров Украины и США
13:00
"Сегодня лев Нео утром ел, все нормально. По поведению - у него видны внешне повреждения. Все остальное в норме. По лечению - будем обходиться своими силами и работой своих ветеринаров и специалистов. Перемещать животное мы никуда не будем", - сказал Пылышенко, предоставив агентству снятые утром в понедельник кадры утреннего приема пищи львом.
По его словам, в зоопарке запланированы восстановительные работы.
"Будем восстанавливать вольеры сейчас. И дальше лев Нео будет продолжать жить в специализированном помещении, а потом, как поправится, и в общем вольере", - сообщил собеседник агентства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
Запорожская область
Вооруженные силы Украины
 
 
