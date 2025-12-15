Владелец зоопарка в Васильевке рассказал о состоянии пострадавшего льва

МЕЛИТОПОЛЬ, 15 дек - РИА Новости. Лев, пострадавший от удара украинского ударного дрона по зоопарку в Васильевке Запорожской области, хорошо позавтракал и идет на поправку, сообщил РИА Новости хозяин зверинца Александр Пылышенко.

В субботу губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщал, что ВСУ с помощью дронов атаковали зоопарк в Васильевском районе Запорожской области, разрушена часть вольеров, предварительно было известно о ранении льва осколками. Позже Пылышенко проинформировал РИА Новости, что пострадавший лев выжил, получив контузию.

"Сегодня лев Нео утром ел, все нормально. По поведению - у него видны внешне повреждения. Все остальное в норме. По лечению - будем обходиться своими силами и работой своих ветеринаров и специалистов. Перемещать животное мы никуда не будем", - сказал Пылышенко, предоставив агентству снятые утром в понедельник кадры утреннего приема пищи львом.

По его словам, в зоопарке запланированы восстановительные работы.