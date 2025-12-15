Рейтинг@Mail.ru
15.12.2025

Лавров высказался о сотрудничестве Ирана и Саудовской Аравии
23:02 15.12.2025
Лавров высказался о сотрудничестве Ирана и Саудовской Аравии
Россия надеется, что нормализация отношений Ирана и Саудовской Аравией позволит продвигать различные форматы укрепления безопасности, заявил министр иностранных РИА Новости, 15.12.2025
Лавров высказался о сотрудничестве Ирана и Саудовской Аравии

Лавров: ирано-саудовское сотрудничество должно укрепить безопасность региона

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции. Архивное фото
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Россия надеется, что нормализация отношений Ирана и Саудовской Аравией позволит продвигать различные форматы укрепления безопасности, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Мы тоже всячески надеемся, что нормализация отношений между вами (Ираном - ред.) и арабскими монархиями, особенно с Саудовской Аравией, позволит продвигать различные форматы укрепления безопасности", - заявил он медиакорпорации "Гостелерадио Ирана".
Глава российского МИД отметил перспективность формата Совета сотрудничества арабских стран Персидского залива (ССАГПЗ), который призван содействовать укреплению безопасности в регионе Ближнего Востока.
"Любое сотрудничество, укрепляющее обороноспособность участников соответствующих процессов и их боеготовность, я считаю, является существенным, важным вкладом в укрепление мира и в создание ситуации, когда любому агрессору будет неповадно пытаться реализовывать свои агрессивные планы", - добавил он.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Лавров рассказал о планах по геоэкономическому сотрудничеству с Ираном
