Лавров высказался о сотрудничестве Ирана и Саудовской Аравии

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Россия надеется, что нормализация отношений Ирана и Саудовской Аравией позволит продвигать различные форматы укрепления безопасности, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Мы тоже всячески надеемся, что нормализация отношений между вами (Ираном - ред.) и арабскими монархиями, особенно с Саудовской Аравией, позволит продвигать различные форматы укрепления безопасности", - заявил он медиакорпорации "Гостелерадио Ирана".
Глава российского МИД отметил перспективность формата Совета сотрудничества арабских стран Персидского залива (ССАГПЗ), который призван содействовать укреплению безопасности в регионе Ближнего Востока.
"Любое сотрудничество, укрепляющее обороноспособность участников соответствующих процессов и их боеготовность, я считаю, является существенным, важным вкладом в укрепление мира и в создание ситуации, когда любому агрессору будет неповадно пытаться реализовывать свои агрессивные планы", - добавил он.