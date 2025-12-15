Лавров высказался о сотрудничестве Ирана и Саудовской Аравии

"Любое сотрудничество, укрепляющее обороноспособность участников соответствующих процессов и их боеготовность, я считаю, является существенным, важным вкладом в укрепление мира и в создание ситуации, когда любому агрессору будет неповадно пытаться реализовывать свои агрессивные планы", - добавил он.