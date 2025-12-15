МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Основную угрозу миру представляют европейские элиты, захватившие власть в Брюсселе и стремящиеся подчинить национальные правительства вопреки интересам последних, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Я бы выделил в качестве одной, если не самой главной угрозы действия Европейского Союза, вернее элиты, захватившей власть в Брюсселе, которая пытается подчинить себе национальные правительства, заставляя их пренебрегать интересами собственного народа, отказываться от тех результатов, которые дают выборы, референдумы, проводимые в европейских странах, и подчиняться узурпаторской роли "коллективного Брюсселя", брюссельской бюрократии, которую никто не выбирал, и состав которой определяется компромиссами между законно избранными национальными правительствами", - сказал министр в интервью медиакорпорации "Гостелерадио Ирана".