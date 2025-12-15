Рейтинг@Mail.ru
Лавров назвал главную угрозу миру - РИА Новости, 15.12.2025
23:01 15.12.2025
Лавров назвал главную угрозу миру
Основную угрозу миру представляют европейские элиты, захватившие власть в Брюсселе и стремящиеся подчинить национальные правительства вопреки интересам... РИА Новости, 15.12.2025
2025-12-15T23:01:00+03:00
2025-12-15T23:01:00+03:00
в мире
брюссель
россия
сергей лавров
в мире, брюссель, россия, сергей лавров
В мире, Брюссель, Россия, Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Основную угрозу миру представляют европейские элиты, захватившие власть в Брюсселе и стремящиеся подчинить национальные правительства вопреки интересам последних, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Я бы выделил в качестве одной, если не самой главной угрозы действия Европейского Союза, вернее элиты, захватившей власть в Брюсселе, которая пытается подчинить себе национальные правительства, заставляя их пренебрегать интересами собственного народа, отказываться от тех результатов, которые дают выборы, референдумы, проводимые в европейских странах, и подчиняться узурпаторской роли "коллективного Брюсселя", брюссельской бюрократии, которую никто не выбирал, и состав которой определяется компромиссами между законно избранными национальными правительствами", - сказал министр в интервью медиакорпорации "Гостелерадио Ирана".
"Знают больше нас." Лавров прокомментировал заявления о российской угрозе
"Знают больше нас." Лавров прокомментировал заявления о российской угрозе
7 июля, 12:37
 
