Лавров рассказал о планах по геоэкономическому сотрудничеству с Ираном - РИА Новости, 15.12.2025
22:59 15.12.2025
Лавров рассказал о планах по геоэкономическому сотрудничеству с Ираном
Москва и Тегеран имеют большие планы по освоению общего геоэкономического пространства, где процессы интеграции становятся все более конкурентными, заявил... РИА Новости, 15.12.2025
в мире
иран
россия
москва
сергей лавров
аббас аракчи
иран
россия
москва
в мире, иран, россия, москва, сергей лавров, аббас аракчи
В мире, Иран, Россия, Москва, Сергей Лавров, Аббас Аракчи
Лавров рассказал о планах по геоэкономическому сотрудничеству с Ираном

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Москва и Тегеран имеют большие планы по освоению общего геоэкономического пространства, где процессы интеграции становятся все более конкурентными, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"У нас с Ираном большие планы в отношении освоения нашего общего геоэкономического пространства в контексте тенденций, происходящих в Евразии, где интеграционные процессы становятся всё более интенсивными и, я бы сказал, всё более конкурентными", - отметил министр в интервью медиакорпорации "Гостелерадио Ирана".
По его словам, не только страны евразийского континента, но и "внерегиональные игроки", прежде всего "западные друзья" постоянно стремятся стать частью происходящих на континенте процессов, в том числе они стремятся "подчинить" их своим односторонним интересам.
"Абсолютно однозначно это продолжение колониальной, неоколониальной политики, суть которой заключалась в том, что Запад всегда хотел жить за счёт других. Наблюдаем то же самое в Каспийском регионе, где сейчас Запад выстраивает свои планы, пытается разорвать каспийскую "пятёрку", навязать решения, которые не будут пользоваться консенсусом прикаспийских государств", - подчеркнул Лавров.
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи посетит РФ 17 декабря, запланированы переговоры с Лавровым. Главы внешнеполитических ведомств намерены подробно обсудить актуальную международную проблематику, включая ситуацию вокруг иранской ядерной программы, а также обменяться мнениями по региональным сюжетам, представляющим взаимный интерес.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
