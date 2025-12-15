Лавров рассказал о планах по геоэкономическому сотрудничеству с Ираном

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Москва и Тегеран имеют большие планы по освоению общего геоэкономического пространства, где процессы интеграции становятся все более конкурентными, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"У нас с Ираном большие планы в отношении освоения нашего общего геоэкономического пространства в контексте тенденций, происходящих в Евразии, где интеграционные процессы становятся всё более интенсивными и, я бы сказал, всё более конкурентными", - отметил министр в интервью медиакорпорации "Гостелерадио Ирана".
По его словам, не только страны евразийского континента, но и "внерегиональные игроки", прежде всего "западные друзья" постоянно стремятся стать частью происходящих на континенте процессов, в том числе они стремятся "подчинить" их своим односторонним интересам.
"Абсолютно однозначно это продолжение колониальной, неоколониальной политики, суть которой заключалась в том, что Запад всегда хотел жить за счёт других. Наблюдаем то же самое в Каспийском регионе, где сейчас Запад выстраивает свои планы, пытается разорвать каспийскую "пятёрку", навязать решения, которые не будут пользоваться консенсусом прикаспийских государств", - подчеркнул Лавров.
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи посетит РФ 17 декабря, запланированы переговоры с Лавровым. Главы внешнеполитических ведомств намерены подробно обсудить актуальную международную проблематику, включая ситуацию вокруг иранской ядерной программы, а также обменяться мнениями по региональным сюжетам, представляющим взаимный интерес.